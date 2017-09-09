CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, silahlı insansız hava araçlarıyla ilgili açıklamaları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin, "Tamamen hukuka, Anayasa'ya aykırıdır. Bizim parlamentoda yaptığımız bütün konuşmalar ve görüşler, kürsü dokunulmazlığı kapsamında yasama sorumsuzluğu içerisindedir." dedi.



Tanrıkulu, CHP Parti Meclisi toplantısı öncesinde parti genel merkezinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Silahlı insansız hava araçlarıyla ilgili açıklamalarına yönelik eleştirilerin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Teröristleri koruyorlar' ifadelerinin hatırlatılması üzerine Tanrıkulu, "Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Erdoğan, dün beni açıkça hedef gösterdi. Onun hedef göstermesine rağmen ben, hakikatleri söylemeye devam edeceğim ve insan hakları ihlalleriyle ilgili de mücadele etmeye devam edeceğim, söyleyeceğim budur." diye konuştu.



Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da 25 yıl avukatlık yaptığını belirterek, teröre, şiddete ve çatışmaya her yerde karşı çıktığını, şimdi de karşı olduğunu bildirdi.



Türkiye'nin meselelerinin şiddetle, çatışmayla ve terörle çözülemeyeceği görüşünde olduğunu aktaran Tanrıkulu, "Hükümet, bütün mücadelesini hukuk dışına çıkartarak yapmaktadır. Ben, hukuk çizgisinde mücadeleye devam edeceğim. Buradan Parti Meclisi toplantısından da ifade ediyorum, nerede bir insan hakları ihlali varsa bana bildirsinler, teşhir etmeye ve üzerine gitmeye devam edeceğim cesaretle." değerlendirmesinde bulundu.



"SORUŞTURMA BAŞLATILAMAZ"



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya ilişkin soru üzerine, bunun tamamen hukuka ve anayasaya aykırı olduğunu vurgulayan Tanrıkulu, şunları söyledi:



"Ben, bu görüşlerimi parlamentoda pazartesi günü basın toplantısıyla açıkladım. Bizim parlamentoda yaptığımız bütün konuşmalar ve görüşler, kürsü dokunulmazlığı kapsamında, yasama sorumsuzluğu içerisindedir. Dolayısıyla bununla ilgili soruşturma yapılamaz, başlatılamaz. Anayasaya aykırı biçimde bir soruşturma başlatılmıştır, Sayın Erdoğan'ın talimatıyla yapılmıştır. Erdoğan, bir Cumhurbaşkanı gibi değil, Türkiye başsavcısı gibi davranmaktadır. Talimat vermiştir ve o talimattan sonra da soruşturma başlatılmıştır. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı daha önce ifade ettiğim gibi, parlamentoya kayyum olarak atandı, milletvekillerine kayyum olarak atandı. Ama bütün bunlara rağmen, bütün bu baskılara rağmen biz gerçekleri, hakikatleri söylemeye devam edeceğiz."



Bir gazetecinin, "Sayın Genel Başkan ile konu tartışılmaya başlandıktan sonra görüşmeniz oldu mu?" sorusuna Tanrıkulu, "Grup Başkanvekilimiz gerekli açıklamayı yaptı zaten, Genel Başkanımız ile özel bir görüşmem olmadı." karşılığını verdi.

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