Şanlıurfa'da 9 yaşındaki B.A., sokakta oyun oynarken eve gitmesini istediği ve olumsuz yanıt aldığı kardeşi 8 yaşındaki U.A.'nın sağ kulağına fırın tezgahından aldığı kebap şişi sapladı. Acil serviste tedaviye alınan çocuğun sağlık durumu iyi olduğu belirtildi.



DHA'nın haberine göre olay, sabah saatlerinde Hekimdede Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta oynayan U. A.'dan eve gitmesini isteyen B.A., kardeşinden olumsuz yanıt aldı. B.A., mahalledeki pide fırınının tezgahında bulunan biber ve patlıcan közlenmesinde kullanılan metal kebap şişi alıp kardeşinin sağ kulağına sapladı. Sağ kulak üstünden kafatasına saplanan şişle olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülen U.A., tedaviye alındı. Acil serviste, kulağına 2 santim saplanan şiş çıkarılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER