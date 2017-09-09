Adalet Bakanı Gül: Siyasetin en büyük sorunu üslupta seviyesizlik

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, partisinin Nizip ilçe teşkilatının kongresinde yaptığı konuşmada, partileri milletlerin kurduğunu, siyasilerin de tabelalarını astığını dile getirdi.
Siyasetlerini yaparken de bu bilinçle hareket ettiklerini, makam ve mevki kavramlarının da geçici olduğunu bilerek hareket ettiklerini belirten Gül, temel dertlerinin millete hizmet etmek olduğunu kaydetti.
AK Parti'nin yola çıktığı günden bu yana milletin gönlüne taht kurduğunu aktaran Gül, "Bu yolculuk, milli ve yerli olanlarla, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan ile hiçbir kavgası olmadan yoluna devam ediyor. Elbette muhalefet olacak, yaptıklarımızı da eleştirecekler. Bunlar demokrasinin olmazsa olmazıdır. Ama bu anlamda Türkiye'de eleştirinin ötesinde Türkiye'ye, değerlerimize ve coğrafyamıza şaşı bakanlar da vardır. Türk siyasetinin en büyük sorunu, ana muhalefetin getirmiş olduğu üsluptaki seviyesizliktir. Ama bizler siyasette asla kaliteyi ve çıtayı düşürmeden siyasetimizi yapacağız." diye konuştu.
"TÜRKİYE'NİN BÜYÜMESİNDEN RAHATSIZ OLANLAR VAR"
Bölgede yaşanan olaylardan en çok Türkiye'nin etkilendiğini, Gaziantep'in de coğrafi konumu itibariyle özellikle Suriye'deki gelişmelerden etkilenen bir kent olduğunu belirten Gül, Gaziantep'in gösterdiği ensar ruhunun tarihe altın harflerle yazıldığını kaydetti.
Gül, yetimlerin başını okşadığı, mağdurlara kucak açıp ekmeğini paylaştığı için Gaziantep'in ve Türkiye'nin dünyaya insanlık dersi verdiğini belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Türkiye'nin etrafında yaşanan tüm olaylar, aslında Türkiye'nin istikrarını, bekasını, birlik ve beraberliğini ortadan kaldırmaya yönelik bir oyundur. Senaryonun nasıl oynandığını hepimiz görüyoruz. Türkiye'nin büyümesinden ve bağlılığından rahatsız olanlar var. Çünkü Türkiye Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti ile dışa bağımlı olmaktan kurtuldu. Eskiden ülke ülke gezilip işçi ve emeklinin maaşını ödemek için para dilenilirdi, doğru mu? Türkiye, IMF'ye 2013'te son borcunu ödedi, ekonomik olarak istikrar abidesi haline geldi. Hemen Gezi parkı devreye alındı, sonra 17-25 Aralık'ı, ardından 15 Temmuz darbe girişimini devreye soktular. Hamdolsun milletimizin gücünden başka güç tanımam diyenler hayasız akını durdurdu. Bundan sonraki süreçte de Türkiye'nin kaderi belli. Bu dik duruştan rahatsız olanlar, Türkiye'de kara propaganda, algı operasyonları yapmaya çalışıyorlar. Bunlarda da başarılı olamayacaklar."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.