Siirt'te yol kontrolünde 33 kaçak yakalandı

DHA'nın haberine göre, Siirt Valiliği'nden yapılan konuya ilişkin açıklama şöyle:



"Siirt ili Kurtalan ilçesi sorumluluk bölgesinde 09 Eylül 2017 tarihinde ilçe girişinde icra edilen yol emniyet kontrol devriyesinde, Siirt istikametinden Batman istikametine giden bir araçta yapılan kontrolde; yasadışı yollardan Türkiye´ye giriş yaptıkları değerlendirilen 16 Pakistan, 3 İran, 13 Afganistan ve 1 Özbekistan olmak üzere toplam 33 yabancı uyruklu göçmen ile araç sürücüsü 1 (organizatör) yakalanmıştır. Olay ile ilgili Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştır. Yakalan yabancı uyruklu şahısların işlemlerin tamamlanmasının ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilmiştir."

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