İstanbul Vatan Caddesi’ndeki emniyet müdürlüğü binasına 5 dakika mesafede bulunan İskenderpaşa Mahallesi’ndeki bir AVM’nin önünden okul servisiyle göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine, polis harekete geçti. Göçmen Bürosu ekipleri, Avrupa’ya gitmek üzere kaçakçılık şebekesiyle anlaşan ve sırt çantalarıyla okul servisine binen 4’ü çocuk 30 göçmeni takip sonucu gözaltına aldı. Minibüste can yelekleri ile yiyecek bulundu. Mültecilerin, Karadeniz’i kullanarak deniz yoluyla Romanya’ya gidecekleri, buradan da Avrupa’ya geçecekleri bildirildi. Devam eden operasyonda, insan kaçakçılığı organizasyonunu yapan H.R.O., I.S.A., Y.M.H. ve H.T.N. adlı Iraklılarla servis şoförü Murat O. gözaltına alındı.
Gazet Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre insan kaçakçılarının, daha önce deşifre oldukları Zeytinburnu, Avcılar gibi yerleri terk ettikleri, farklı uyruklardan yabancıların çokça bulunduğu Aksaray’ı seçerek kamufle olmak istedikleri anlaşıldı. Dikkat çekmemek için okul servisi kullanan çetenin, göçmenlerden kişi başı 5 ile 10 bin dolar aldıkları ortaya çıktı.
Gözaltına alınan 32 yaşındaki şoför Murat O., daha önce de Suriyeli oldukları söylenen işçileri Edirne’ye götürdüğünü belirterek “Daha önce aracı olan kişi aradı, ‘Aksaray’da buluşalım’ dedi. Yine şahıslar olduğunu, Halkalı’ya götürmemi istedi. 500 TL’ye anlaştık. Halkalı’ya götürdüm. Bir TIR’a bindirildiler. Aksaray’a dönüp ikinci grubu aldım. Yola çıktıktan sonra da polisler yakaladı” dedi.
Göçmenleri taşıyan okul servisi de el konularak emniyet müdürlüğü bahçesine çekilip trafikten de men edildi. H.R.O., I.S.A., Y.M.H. ve H.T.N. adlı Iraklılarla servis şoförü Murat O. tutuklandı.
SUÇ DOSYASI KABARIK
İstanbul Ümraniye’de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı servisçi çatışmasında taraflardan 4 kişinin çeşitli suçlardan kaydı çıkmıştı. Ölen Cüneyt Elik’in 3 kez kasten yaralama, kardeşi Feyyaz Elik’in cinsel istismar, Ramazan S.’nin tehdit, Necmettin A.’nın da tehdit, yaralama ve uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olduğu anlaşılmıştı. Geçen ay da İzmir Çiğli’de okul servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin, yaşamını yitirmişti.
Tutuklanan Murat. O.’nun aracı da trafikten men edildi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.