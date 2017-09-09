İstanbul Vatan Caddesi’ndeki emniyet müdürlüğü binasına 5 dakika mesafede bulunan İskenderpaşa Mahallesi’ndeki bir AVM’nin önünden okul servisiyle göçmen kaçakçılığı yapılacağı ihbarı üzerine, polis harekete geçti. Göçmen Bürosu ekipleri, Avrupa’ya gitmek üzere kaçakçılık şebekesiyle anlaşan ve sırt çantalarıyla okul servisine binen 4’ü çocuk 30 göçmeni takip sonucu gözaltına aldı. Minibüste can yelekleri ile yiyecek bulundu. Mültecilerin, Karadeniz’i kullanarak deniz yoluyla Romanya’ya gidecekleri, buradan da Avrupa’ya geçecekleri bildirildi. Devam eden operasyonda, insan kaçakçılığı organizasyonunu yapan H.R.O., I.S.A., Y.M.H. ve H.T.N. adlı Iraklılarla servis şoförü Murat O. gözaltına alındı.

Gazet Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre insan kaçakçılarının, daha önce deşifre oldukları Zeytinburnu, Avcılar gibi yerleri terk ettikleri, farklı uyruklardan yabancıların çokça bulunduğu Aksaray’ı seçerek kamufle olmak istedikleri anlaşıldı. Dikkat çekmemek için okul servisi kullanan çetenin, göçmenlerden kişi başı 5 ile 10 bin dolar aldıkları ortaya çıktı.

Gözaltına alınan 32 yaşındaki şoför Murat O., daha önce de Suriyeli oldukları söylenen işçileri Edirne’ye götürdüğünü belirterek “Daha önce aracı olan kişi aradı, ‘Aksaray’da buluşalım’ dedi. Yine şahıslar olduğunu, Halkalı’ya götürmemi istedi. 500 TL’ye anlaştık. Halkalı’ya götürdüm. Bir TIR’a bindirildiler. Aksaray’a dönüp ikinci grubu aldım. Yola çıktıktan sonra da polisler yakaladı” dedi.

Göçmenleri taşıyan okul servisi de el konularak emniyet müdürlüğü bahçesine çekilip trafikten de men edildi. H.R.O., I.S.A., Y.M.H. ve H.T.N. adlı Iraklılarla servis şoförü Murat O. tutuklandı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

İstanbul Ümraniye’de 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı servisçi çatışmasında taraflardan 4 kişinin çeşitli suçlardan kaydı çıkmıştı. Ölen Cüneyt Elik’in 3 kez kasten yaralama, kardeşi Feyyaz Elik’in cinsel istismar, Ramazan S.’nin tehdit, Necmettin A.’nın da tehdit, yaralama ve uyuşturucu madde kullanmaktan kaydı olduğu anlaşılmıştı. Geçen ay da İzmir Çiğli’de okul servisinde unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin, yaşamını yitirmişti.

Tutuklanan Murat. O.’nun aracı da trafikten men edildi