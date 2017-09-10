Sivas'ın Suşehri İlçesi'nde 43 gün önce hayvanlarını köye getirmek için yaylaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan çiftçi 29 yaşındaki Murat Ünsal, Erzincan'da arazide bulundu.
DHA'nın haberine göre; Bağdan üzüm koparmak isterken köylülerin kendisini görmesi üzerine kaçan ve terörist sanılan Ünsal, haber verilen köy korucuları tarafından yakalandı. Kayıp olarak arandığı anlaşılan perişan haldeki Murat Ünsal dağda yolunu şaşırıp kaybolduğunu, su yolunu takip ederek yürüdüğünü, dağdaki ve çevre bağ- bahçelerdeki ağaçlardan meyve yiyerek beslendiğini söyledi.
Suşehri İlçesi'ne 16 kilometre uzaklıktaki 100 haneli Kekeç Köyü'nde oturan çiftçi evli 2 çocuk babası Murat Ünsal, 29 Temmuz'da hayvanlarını getirmek için gittiği Soğan Obası Yaylası'nda kayboldu. Ünsal, uzun süre eve dönmeyince telaşlanan ailesi güvenlik güçlerine durumu bildirerek yardım istedi. Köye yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilen yayla güzergahında jandarma, arama kurtarma ekipleri ve köylüler tarafından yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Aradan geçen 43 güne rağmen Ünsal'ın izine rastlanmadı.
ERZİNCAN'DA ARAZİDE BULUNDU
Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Büyük Armutlu Köyü'nde, dün akşam saatlerinde bağa giden köylüler, kendilerini gören bir kişinin kaçtığını fark etti. Terörist sanılan kişi köy korucuları tarafından yakalanarak İliç'te jandarma ekiplerine teslim edildi. İliç Jandarma Komutanlığı'na götürülen kişinin 29 Temmuz'da Suşehri ilçesine bağlı Kekeç Köyü Soğan Obası Yaylası'nda kaybolan Murat Ünsal olduğu anlaşıldı.
KAYBOLMUŞ, DAĞDA MEYVE YİYEREK YAŞAMIŞ
İliç Jandarma Komutanlığı'nda ifade veren Ünsal kaybolduğu yaylada yolunu şaşırdığı, su yolunu takip ederek yürüdüğünü anlattı. Ünsal bu sürede dağdaki ağaçlardan ve çevre bağ- bağçelerden topladığı meyvelerle beslendiğini, bağa da üzüm yemek için girdiğini söyledi. Ünsal, köylüleri görünce kendisini hırsız sanacakları düşüncesiyle kaçtığını anlattı. Oğlunun bulunduğu bildirilen anne Vahide Ünsal ve yakınları, Erzincan'ın İliç İlçesi'ne giderek Murat Ünsal'ı teslim aldı.
- Murat Ünsal
- sivas
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.