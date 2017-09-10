Sivas'ın Suşehri İlçesi'nde 43 gün önce hayvanlarını köye getirmek için yaylaya gittikten sonra kendisinden haber alınamayan çiftçi 29 yaşındaki Murat Ünsal, Erzincan'da arazide bulundu.

DHA'nın haberine göre; Bağdan üzüm koparmak isterken köylülerin kendisini görmesi üzerine kaçan ve terörist sanılan Ünsal, haber verilen köy korucuları tarafından yakalandı. Kayıp olarak arandığı anlaşılan perişan haldeki Murat Ünsal dağda yolunu şaşırıp kaybolduğunu, su yolunu takip ederek yürüdüğünü, dağdaki ve çevre bağ- bahçelerdeki ağaçlardan meyve yiyerek beslendiğini söyledi.

Suşehri İlçesi'ne 16 kilometre uzaklıktaki 100 haneli Kekeç Köyü'nde oturan çiftçi evli 2 çocuk babası Murat Ünsal, 29 Temmuz'da hayvanlarını getirmek için gittiği Soğan Obası Yaylası'nda kayboldu. Ünsal, uzun süre eve dönmeyince telaşlanan ailesi güvenlik güçlerine durumu bildirerek yardım istedi. Köye yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilen yayla güzergahında jandarma, arama kurtarma ekipleri ve köylüler tarafından yapılan aramalardan sonuç alınamadı. Aradan geçen 43 güne rağmen Ünsal'ın izine rastlanmadı.

ERZİNCAN'DA ARAZİDE BULUNDU

Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Büyük Armutlu Köyü'nde, dün akşam saatlerinde bağa giden köylüler, kendilerini gören bir kişinin kaçtığını fark etti. Terörist sanılan kişi köy korucuları tarafından yakalanarak İliç'te jandarma ekiplerine teslim edildi. İliç Jandarma Komutanlığı'na götürülen kişinin 29 Temmuz'da Suşehri ilçesine bağlı Kekeç Köyü Soğan Obası Yaylası'nda kaybolan Murat Ünsal olduğu anlaşıldı.

KAYBOLMUŞ, DAĞDA MEYVE YİYEREK YAŞAMIŞ

İliç Jandarma Komutanlığı'nda ifade veren Ünsal kaybolduğu yaylada yolunu şaşırdığı, su yolunu takip ederek yürüdüğünü anlattı. Ünsal bu sürede dağdaki ağaçlardan ve çevre bağ- bağçelerden topladığı meyvelerle beslendiğini, bağa da üzüm yemek için girdiğini söyledi. Ünsal, köylüleri görünce kendisini hırsız sanacakları düşüncesiyle kaçtığını anlattı. Oğlunun bulunduğu bildirilen anne Vahide Ünsal ve yakınları, Erzincan'ın İliç İlçesi'ne giderek Murat Ünsal'ı teslim aldı.

Murat Ünsal

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