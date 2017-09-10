CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Hiçbir soruşturmadan çekinmiyorum

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, CHP'ye yeni üyelerin katılım törenine katıldı. İHA'nın haberine göre; Törenin ardından gazetecilerin, SİHA'larla ilgili açıklamalarının ardından kendisine yönelik açılan soruşturmaya ilişkin sorularını yanıtlayan Tanrıkulu şunları söyledi:

Ben bir iddia ortaya attım. Sosyal medya hesabım ve telefonum üzerinden binlerce tehdit aldım. Hiçbir soruşturmadan çekinmiyorum. Ben 25 yıl avukatlık yaptım. Çok da yargılandım ama hepsinden beraat ettim. Hiçbir örgütle bugüne kadar bir ilişkim olmadı. Tek örgütüm var. Cumhuriyet Halk Partisi ve insan hakları örgütleri. Onun dışında bir örgütüm yok.

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