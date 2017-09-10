İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DHKP/C terör örgütünün Sarıyer'de yeni bir bina kiralayarak yapılanmaya gittiğini belirledi. Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın haberine göre; DHKP/C terör örgütünün sözde gençlik yapılanması olan ‘Gençlik Federasyonu' binası da olmak üzere 3 ayrı adrese helikopter destekli eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütünün gençlik yapılanmasının faaliyetlerinin yürütülmesi için kiralanan bir binada gizli girişi olan bir tünel ortaya çıkarıldı.

TÜNELDEN KAÇMAYI PLANLAMIŞLAR

Yaklaşık 15-20 metre uzunluğunda olan tünelin çıkışının da ormanlık alana doğru olduğu, örgüt üyelerinin operasyonlar sırasında bu tünelden kaçmayı planladıkları öğrenildi. Operasyonlarda DHKP/C terör örgütü üyesi oldukları belirlenen M.Ö. ve B.Ö. gözaltına alınırken, tünel iş makineleriyle kapatıldı.

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Tünel