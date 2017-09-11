İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde son bir hafta içinde gerçekleştirilen bin 285 operasyonda 39 ölü, 3 sağ, 15 teslim olmak üzere 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde;
Terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 601’i terör (PKK/KCK 117, DEAŞ 27, FETÖ/PDY 451, AŞIRI SOL 6), 1.883’ü Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 77’si ise genel asayiş ve trafik uygulamalarında olmak üzere toplam 2.561 KİŞİ gözaltına alınmıştır.
Sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında 38 ilde (Adana, Aksaray, Ankara, Antalya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Elazığ, Gaziantep, Gümüşhane, Hakkâri, İstanbul, Kahramanmaraş, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Zonguldak) 224 şüpheli gözaltına alınmıştır.
SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE;
Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 700 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 48 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır.
ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA;
04 Eylül 2017 Pazartesi günü ülke genelinde Polis ve Jandarmadan oluşan karma trafik ekipleriyle, karayollarındaki trafik kazalarına etken kural ihlallerinin önlenerek, ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi, sürücü ve yolcularda trafik kurallarının önemi konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, “Türkiye Trafik Güvenliği Denetimi-6” uygulaması yapılmış; 175.537 araç/sürücü denetlenmiş, bunlardan 15.738’ine cezai işlem uygulanmıştır.
DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;
1.081’i denizlerde olmak üzere 2.011 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 138 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.
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