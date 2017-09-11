Kendisine şiddet uygulayan babasını bıçakladı

İzmit'te, 16 yaşındaki E.İ. tartıştığı babasını bıçakladı. Yaralanan İrfan İnce tedavi altına alınırken, oğlunun ise elinin kırıldığı belirlendi.

DHA'nın haberine göre olay, İzmit 28 Haziran Mahallesi Tepeüstü Sokak'ta meydana geldi. İrfan İnce gece saatlerinde oğlu E.İ. ile bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Alkollü olan baba oğluna şiddet uygulamaya kalkınca baba oğul birbirlerine girdi. E.İ. evden aldığı bıçakla babasını bıçakladı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralanan İrfan İnce'ye ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan İrfan İnce tedavi altına alındı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olaydan sonra kaçan E.İ'yi kısa sürede yakaladı. Sağlık raporu alınan E.İ'nin el bileğinde kırık olduğu belirlenerek alçıya alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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