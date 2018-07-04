Güneş Sigorta Genel Müdürü Serhat Süreyya Çetin, sigortacılıkta telematik gibi dijital ürünlerin dünyada sigorta primlerinin optimum seviyeye gelmesini sağladığını belirterek, “Dünyada kişilerin kullandığı kadar prim ödemesinin, sağlıklı yaşayanların, daha iyi otomobil kullananların primlerinin daha düşük olması gibi kazanımları oluyor. Ancak Türkiye’de primler yoğun rekabetten dolayı çok düşük. Telematiklerle aşağı indirilecek kâr payı yok. Tabii ki telematiklerle birlikte daha iyi yaşayanların ve araç kullananların primleri daha ucuz olacak” diye konuştu.

TRAFİK ZARARI YATIRIMI ÖNLÜYOR

Sigortacılığın sorunları olduğunu anlatan Çetin, trafik sigortasında tazminat ödemelerinde yargı sürecinde ortak bir dil oluşturulamadığını ve bu nedenle şirketlerin farklı tazminatlar ödemek zorunda kaldığını kaydederek “Trafikte zarar o kadar büyük ve moral bozucu ki bizim inovasyon ve teknoloji yatırımı yapmamıza engel bile oluyor. Odağımızı sürekli oraya yönlendirmek zorunda kalıyoruz” dedi.

Sigortacılığın kendini anlatamadığını ifade eden Çetin oysa sigortacıların ekonominin çarklarının dönmesi için verdiği teminat ile Türkiye’nin kalkınmasına önemli katkı sağladığını kaydetti.

ÖNEMLİ OLAN TEKNİK KÂR

Sigorta şirketlerinin ellerindeki portföy nedeniyle faiz oranları yükseldiğinde mali kâr yazabildiğini dile getiren Çetin, “Kurun yükselmesi nedeniyle artan hasar maliyetlerini faiz artışı karşılıyor. Ancak bizim için önemli olan asıl işimizden kâr etmemiz. Bu nedenle biz teknik kârlılık odaklıyız. Mali kâr morfin etkisi yaratıyor ve sigorta şirketleri esas sorunları göz ardı ediyor. Bu yüzden temel olan teknik kârdır” dedi. Güneş Sigorta’nın kaskoda iki yeni ürün çıkardığını dile getiren Çetin bunlardan birisinin muafiyetli kasko diğerinin ise sadece araç pert olduğunda tazminat ödeyen kasko olduğunu kaydederek, 2 bin 500 liraya kadar olan hasarı kendi karşılayanlarda primin yüzde 25 düzeyinde düştüğünü söyledi. Çetin, diğer yandan eşdeğer yedek parça kullanımının kabul edilmesi halinde de yüzde 25 düzeyinde indirim olabileceğini ifade etti.

BÜYÜMEDE ANA TEMA YİNE AYNI

Çetin Türkiye’nin yeni büyüme hikayesinde ana temanın yine genç ve dinamik nüfusu ile ülkenin kıtalar arasındaki stratejik konum ve konum üzerinde oluşturulacak büyük ekonomik aracılıklar olacağını anlattı.

TÜRKİYE YENİDEN BÜYÜME HİKÂYESİ YAZACAK

Kur ve faizlerin yüksek olduğunu hatırlatan Çetin, “Ancak Türkiye yeniden yazacağı büyüme hikâyesi ile sorunları aşıp yeniden büyüyecektir” dedi. Çetin, sağlık sigortası primlerinin hastane fiyatları kaynaklı yükseldiğini belirterek, ancak tamamlayıcı sağlık sigortasında fiyatların vatandaşlara önemli avantajlar sağladığını söyledi.

BORU ÜRETİCİLERİ SİGORTACIYA BÜYÜK ZARAR VERİYOR

Türkiye ekonomisinin büyümesiyle artık sosyal dayanışma ile aşılamayacak büyük risklerin oluştuğunu anlatan Çetin, “Bir boru patlasa 2-3 bin liralık hasar oluyor” dedi. Çetin konut sigortasında özellikle spiral boruların patlaması nedeniyle evleri su basması sonucu çok fazla hasar ödediklerini dile getirdi. Çetin konut sigortasının gerekliliğine değinerek yıllık 300 liraya evdeki eşyadan ilaçlamaya, hırsızlıktan bozdolabı tamirine kadar konutların geniş bir koruma kalkanı altına alındığını dile getirdi.

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YENİ SİSTEM İLE YENİDEN BÜYÜMEYE GEÇECEĞİZ

Dünyada ticaret savaşları ile birlikte çatışmanın arttığı bir dönemi yaşadığımızı kaydeden Çetin, “Bunun bize etkileri çok fazla oldu” diye konuştu. Diğer yandan seçim döneminin de ekonomiye olumsuz etkilerinin olduğunu anımsatan Çetin, Cumhurbaşkanlığı sisteminin verimliliği artıran bir yapı olacağını belirterek, şunları kaydetti: “Sorunlarımız var ancak 20 yıl öncesine göre Türkiye artık kırılganlığın azaldığı bir ülke haline geldi. Potansiyeli çok güçlü bir ekonomik varlığa sahip olduğumuzu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Ekonomi bir tıkanma yaşadı ancak yeni sistem ve kararlar ile birlikte ülkenin hızla toparlanıp tekrar büyümeye başlayacağını düşünüyorum” dedi. Bu olumlu sürecin ilk sinyallerinin bakanlık sayısının azaltılmasından geldiğini vurgulayan Çetin, daha etkin bir yönetim anlayışının da görüldüğünü kurulacak olan ajans ve ofisler vasıtasıyla da bürokrasinin hızlanacağını düşündüğünü kaydetti. Çetin yeni sistemin ekonominin önünü açıp Türkiye’nin verimliliğini artıracağını söyledi.