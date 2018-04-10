Yonhap ajansının haberine göre, Seul yönetiminin, bazı sanatçıların kara listeye alınarak devlet desteğinden mahrum bırakılmasını soruşturmak için kurduğu özel heyet, başkent Seul'de düzenlenen bir konferansta, Park'ı 2014'teki Sewol feribot kazasıyla ilgili eleştiren pek çok ortak bildiriden en az birini imzaladıkları ya da çeşitli seçimlerde rakip partiden adaylara desteklerini açıkladıkları için 9 binden fazla sanatçının devlet desteğinden mahrum bırakıldığını ileri süren bir hükümet belgesi paylaştı.
Söz konusu belgenin her bir sayfasında Mayıs 2015'te basıldığını gösteren bir tarih olduğu kaydedildi.
Heyet, Park hükümetinin, diplomatik ilişkilerin 130'uncu yıl dönümünün kutlandığı 2015-2016 Kore-Fransa Yılı için 10 milyar won (yaklaşık 9,4 milyon dolar) tutarındaki bir projeden kimin muaf tutacağını belirlemek üzere 60 sayfa uzunluğunda bir listeyi kullandığını söyledi.
Heyet Sözcüsü Lee Won-jae, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kara listenin, 2015-2016 Kore-Fransa Yılı'nı nasıl etkilediğini araştırırken belgeyi bulduk ve bu belgenin, aslında devlet programlarından kimlerin muaf tutulacağına karar vermek için kullanıldığına dair pek çok kanıt topladık." ifadelerine yer verdi.
Güney Kore'de, Kültür Bakanlığının eski Devlet Başkanı Park'a karşı eleştirel tavırları nedeniyle bazı sanatçıları kara listeye alarak devlet desteğinden mahrum bırakmasıyla ilgili sanatçılar tarafından geçen yıl nisan ayında açılan dava, temmuz ayında karara bağlanmış ve eski Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Kim Ki-çun'a görevini kötüye kullanma, baskı ve yalancı şahitlik suçlamalarıyla 3 yıl hapis cezası verilmişti.
Eski Kültür Bakanı Ço Yoon-sun ise 2 yıl ertelenmiş hapis cezası almıştı. Kim ile aynı suçlamalar yöneltilen Ço, sadece parlamentoda yalan beyanda bulunmaktan hüküm giymişti.
Aralarında Güney Kore'nin ödüllü yazarı Han Kang ve yönetmeni Park Çan-wook'un da bulunduğu binlerce ismin yer aldığı listenin, muhalif olarak algılananlara devlet desteği sağlanmasını önlemek amacıyla hazırlandığı iddia edilmişti.
Eski Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri Kim Ki-çun, böyle bir listeden haberi olmadığını savunurken eski Kültür Bakanı Ço Yoon-sun listeyi 2016'da öğrendiğini itiraf etmişti. Ço ve Kim daha sonra tutuklanmıştı. Güney Kore Kültür Bakanlığı kara liste konusunda sanatçılardan özür dilemiş ve bu tür olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınacağını duyurmuştu.
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