İHA'da yer alan habere göre; GAİB, Haziran ayı ihracat rakamlarını açıkladı. GAİB, Türkiye İhracatçı Meclisi (TİM) verilerine göre Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yılın ilk altı ayında 4 milyar 89 milyon 610 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, aynı dönemde Gaziantep’ten 3 milyar 337 milyon 609 bin bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği ve Haziran ayında Gaziantep’in bir önceki yılın aynı dönemine oranla ihracatının yüzde 3,1 artışla 482 milyon 631 bin dolar olduğu belirtildi.

Bölge ihracatının ise Ocak-haHiran döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 4’lük artışla 4 milyar 89 milyon 610 bin dolar olarak gerçekleştiği ifade edildi. Açıklamada Haziran döneminde farklı bölgelerde bulunan diğer ihracatçı birlikleri adına da 164 milyon 689 bin dolarlık ihracat kayda alındığı, böylece GAİB'in kayıt işlem hacminin yüzde 3’lük bir artışla 4 milyar 254 milyon 299 bin dolar olduğu belirtildi. Açıklamada, bölge ihracatında Ortadoğu ülkelerinin yüzde 48,3 payla ilk sırada, AB ülkelerinin yüzde 20,3 payla ikinci ve Afrika ülkelerinin yüzde 11,8 payla üçüncü sırada yer aldığı, ihracat yapılan toplam 182 ülkeden Irak, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İtalya, İran, İngiltere, Almanya, İsrail ve Belçika'nin bölge ihracatında ilk sıralarda yer aldığı vurgulandı. Ürün bazında gerçekleştirilen ihracatta halı, kumaşlar, iplikler, pastacılık ürünleri, değirmencilik ürünleri, plastikler ve mamulleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ayakkabılar ile dış giyimin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden en çok ihracatı gerçekleştirilen ürünler olduğu bildirildi.

GAZİANTEP'TEN İHRACAT YÜZDE 3.1 ARTTI



Açıklamada, Gaziantep’te bir önceki yılın aynı dönemine oranla Haziran 2018 döneminde ihracatın yüzde 3,1 artışla 482 milyon 631 bin dolar olarak gerçekleştirildiği, Ocak-Haziran 2018 döneminde de bir önceki yıla oranla yüzde 4.7’lik artışla 3 milyar 337 milyon 609 bin dolara yükseldiği kaydedildi. Gaziantep'in Türkiye’nin en çok ihracat yapan altıncı ili konumununu koruduğu ifade edilen açıklamada, tekstil ve hammaddeleri, halı, hububat-bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, kimyevi maddeler ile ağaç ve orman ürünlerinin kentin ihracatında önde gelen sektörler olduğunun altı çizildi.



GAİB Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, ihracat rakamları ile ilgili yaptığı değerlendirmede, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden bütün kıtalara ihracat gerçekleştirildiğini hatırlatarak, dünyanın yaklaşık 182 ülkesiyle ticaret yapan Gaziantep’in uluslararası standartları üretimde yakalamak zorunda olduğunun altını çizdi. Kileci, gerek Gaziantep, gerekse Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde teknolojiye yönelik yatırımların arttırılması, firmaların AR-GE ve inovasyona yönelmesi ve sürdürülebilir üretimin geliştirilmesi için sektörel eğitimin arttırılması gerektiğini vurguladı.





Kileci, "Türkiye seçim sürecinden çıktı ve bundan sonra herkesin işine yönelmesi, üretim ve istihdam artışının sürdürülebilir hale getirilmesi, bunun için dünya pazarlarındaki varlığımızın arttırılması, mevcut pazarlardaki pazar payımızın güçlendirilmesi ve yeni pazar arayışlarımızın devam etmesi gerekiyor. Yeni kurulacak hükümetin seçim döneminde üretici ve sanayicilerimize yönelik açıkladığı politikaların en kısa sürede yürürlüğe sokulması elbette bundan sonraki süreçte üretiminin ve beraberinde istihdamın arttırılması, bütün bunlara bağlı olarak ihracatın geliştirilmesine neden olacaktır. Dünyadaki gelişmeleri ve piyasalardaki hareketliliği doğru okumak ve bu doğrultuda yeni yatırımlarımızı şekillendirmek, üretimimizi arttırmak, mevcut yatırımlarımızı güçlendirmek zorundayız. Endüstri 4.0’a ve dijital dönüşüme geçişin yaşandığı sanayide elbette nitelikli insan iş gücüne olan ihtiyaç her zamankinden daha fazla olacaktır. Eğitim bütün iş kollarımızın olmazsa olmazı haline gelmiştir. Nitelikli ve teknolojiyi bilen, kullanan, yeni teknolojiler üretmeye aday gençlerimizin yetiştirilmesi, sanayiye entegre edilmesi gerek kentimiz, gerekse bölgemiz ve ülkemiz için hayati önem taşımaktadır. Mesleki eğitimin ortaokul düzeyine indirilmesi ve meslek liselerinin güçlendirilerek ülkemizdeki bilim teknoloji üniversitelerinin sayılarının arttırılması gerekmektedir. Bir sanayi kenti olan Gaziantep’in en büyük ihtiyaçları arasında nitelikli eğitim almış insan iş gücüne ihtiyacı vardır. Şartların doğru oluşturulmasının ardından elbette başarı da beraberinde gelecek, ülke sanayisinin endüstri 4.0’a ve dijital dönüşüme geçişi sorunsuz olacaktır. Bütün bunlara bağlı olarak ortaya konulan 2023 ihracat hedeflerine ulaşılması daha kolay olacaktır. Bizler çalışmak, üretmek ve üretimimizi yurt dışı pazarlara en iyi koşullarda ihraç etmek zorundayız” dedi.