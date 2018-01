Sözcü’nün haberine göre, sahne öncesi soruları yanıtlayan Hakan Altun, “Her sene olduğu gibi, bu sene de yeni yıla sahnede girmek çok güzel. 2018'de de sağlık olsun, huzur olsun, bereket olsun. Ülkemiz için barış dolu bir yıl olsun. Bu ülkenin üzerinden karabulutlar gitsin artık” dedi.

Gazetecilerin “2017 yılı sizin için nasıl geçti?” sorusuna Altun, “2017 benim için güzel geçti. Fakat biliyorsunuz babamı kaybettim. Benim için en kötü olan oydu. Ama ben nefes aldığım sürece dostlarımla güldüğüm sürece benim için her gün güzel geçmiştir. Ben hiçbir seneden mustarip olmadım. Çünkü insanoğlunun başına her an her şey gelebilir diye düşünenlerdenim” dedi.



“BİR ADAY BULURSAM HEMEN EVLENECEĞİM”

2018'den beklentilerini tekrarlayan şarkıcı, “Demin dediğim gibi sağlık ve siz sormadan ben söyleyeyim belki evlenirim. Yaş oldu 45, vakti geldi. Eğer bir aday olursa öyle uzun süre flört etmeyeceğim. Hemen evleneceğim” dedi.

Altun, “Az önce içeride bir smokin muhabbeti oldu. Bu gece sahne için iki smokinim vardı. Ben bu smokini giydim, arkadaşlarımızdan birisi diğer smokin için dedi ki, “Hakan Bey’e o smokini giydirmeyin. O smokini düğününde giyecek. Yani anlayacağınız herkes benim evlenmemi bekliyor” diyerek sahnedeki yerini aldı.

