Hakkari'den acı haber! 1 asker şehit oldu

Esendere Çobanpınar bölgesinde PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askeri aracın geçişi esnasında infilak ettirildi. Saldırıda ağır yaralanan Uzman Çavuş Halim Ünal, kaldırıldığı Yüksekova Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.

KONYA'DAKİ BABA OCAĞINDA YAS VAR

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Esendere bölgesinde askeri aracın geçişi sırasında tuzaklanan mayının patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Halim Ünal'ın Konya'nın Akşehir ilçesindeki baba ocağında yas var.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de ikamet eden şehidin annesi Sebahat Ünal'a acı haberi, Akşehir Kaymakamı Mehmet Türk, Garnizon Komutanı Albay Orkun Turaçlı ve Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya verdi.

Oğlunun şehadet haberini aldıktan sonra fenalaşan anne Ünal, ambulansla Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Halim Ünal'ın babasının ise 25 yıl önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle vefat ettiği belirtildi.

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