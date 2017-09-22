Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, ilçenin İkiyaka köyü Mezruk bölgesinde PKK'lı 4 teröristin güvenlik güçlerince tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu fırtına obüslerinin yaptığı atış sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" bilgisi verildi.

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Yüksekova