Hakkari'de patlama! 3 asker şehit, 5 asker yaralı

İHA'nın haberine göre; Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen patlamada 3 asker şehit olurken, 5 asker yaralandı.

Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından el yapımı patlayıcının patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu, 5 asker ise yaralandı. Olaydan sonra yaralılar Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, teröristlerin yakalanması için bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi.

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