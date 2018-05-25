Harvard Üniversitesi’nde yapılan araştırmaya göre, deniz ürünlerinden zengin beslenen çiftler hem daha fazla seks yapıyor hem de daha çabuk çocuk sahibi oluyor.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, araştırmanın detayları hakkında şu bilgileri verdi:

GEBELİK ŞANSI YÜZDE 92

“Çalışma için Michigan ve Teksas’tan 500 çift bir yıl boyunca izlemeye alındı. Deniz ürünü tüketimi ve gebe kalma süresi arasındaki ilişkiyi saptamak için katılımcılar günlük olarak besin tüketimlerini ve cinsel aktivitelerini kaydettiler. Sonuçlar göstermiştir ki, haftada iki kereden fazla deniz ürünü tüketen çiftlerin gebeliğe ulaşması yüzde 92 iken daha az deniz ürünü tüketen çiftlerde bu oran yüzde 79’da kaldı. Ayrıca deniz ürünleri tüketen çiftlerin cinsel birliktelik oranı, diğer çiftlere göre yüzde 22 daha fazlaydı. Çiftler aynı gün deniz ürünü tükettiğinde diğer çiftlerden yüzde 39 daha sık cinsel birliktelik yaşadılar.

BİR YIL İÇİNDE HAMİLE KALAMAYANLAR...

Daha önce yapılan pek çok çalışmada, omega 3 ten zengin balıkları tüketmenin (somon ve tuna) progesteron seviyesini artırdığını, gebe kalma süresini kısalttığını ve daha kaliteli sperm oluşumunu kolaylaştırdığını göstermiştir.

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Bu tür çalışmalar, bir yıl içinde doğal yollarla gebe kalamayan çiftlerin, medikal yardıma ihtiyaç duymadan gebelik şansını artırmaya yardımcı olabilirler.

ERKEKLERE BALIK VE MİDYE TAVSİYESİ

Çalışmanın ilginç sonuçlarından birisi, kadınlar kadar erkeklerin de deniz ürünü tüketmesinin çok önemli olduğudur. Gebelik oluşumunda kadın faktörü kadar erkek faktörü de önemlidir. Özellikle balıklardaki omega 3 asidi, midyedeki çinko sperm sayısını ve hareketini düzeltir.

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KILIÇ VE KÖPEK BALIĞINA DİKKAT

Deniz ürünleri hem protein hem de mineraller açısından zengindir. Fakat içerdikleri civa miktarı konusunda bazı endişeler de vardır. 2017’de FDA özellikle gebelik düşünen kadınları haftada 3 kereden fazla balık tüketmemeleri konusunda uyarmıştır. Ancak özellikle ABD de kadınların tükettiği balıklar yüksek civa içermezler. Civa miktarı fazla olan balıklar daha çok kılıçbalığı ve köpekbalığıdır.

Son 10 yılda üreme ve beslenme bağlantısı konusundaki yayınlarda patlama yaşanıyor. Deniz ürünleri de bu konuda en önemli araştırma konularından birini oluşturuyor.