HAFTAYA BAKIŞ
Haftaya zor enerjilerle giriş yapıyoruz. Bu hafta başı etkinleşen Satürn-Mars birleşimi, hayatımızın belirli alanlarında sıkıntılar yaratabilir. Enerjimizin bloke olduğuna şahit olabiliriz. Çarşamba ve perşembe günü konuşmalarımıza dikkat edelim, sıkıntılı ve sorunlu olaylar oluşabilir. Cumartesi günü daha kalıcı ve faydalı ilişkiler içine gireceğiz.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız, hayal gücü yüksek, sezgileri güçlü ve coşkulu bir insansınız. Herkese faydanız dokunuyor. Zaman zaman verdiğiniz ani kararlarla mevcut koşullarınızı yıkabiliyorsunuz. İnsanları ilgilendiren ve sosyalliğinizi artıracak her türlü meslek tam size göre! Bu sene, işlerinizde kontrollü ve disiplinle hareket etmelisiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Beklenmedik durumların oluşması iş hayatınızı zorlayabilir. Aile hayatınızın sizi kısıtladığını düşünebilirsiniz. Toplum önünde sizi durduran ve engelleyen etkilere karşı dikkatli olun.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yabancı ortaklı işlerinizde, eğitim, seyahat, medya ve ticaret alanlarınızda zorlayıcı etkiler altında olabilirsiniz. Uzaklardaki akrabalarınızın hayatlarındaki zorlanmalar sizi de gerebilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, ortaklaşa para alanlarınızda zorlanmalar oluşabilir. Bugüne denk gelecek ödemeleriniz varsa öncesinden önleminizi almaya çalışın. Sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel hayatınızda veya ortaklı işlerinizde engellerle karşılaşabilirsiniz. Enerjinizi istediğiniz gibi kullanmakta zorlanacaksınız ama kontrollü olabilirseniz olayları döndürebilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bir işinizin koşullarında zorluklar oluşabilir. Önümüzdeki birkaç gün boyunca sağlığınıza çok dikkat edin. Medya, seyahat veya eğitim konularında da bazı sıkıntılar oluşabilir.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aşk hayatınızda ve çocuk alanlarınızda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Spor yaparken tehlikeli aktivitelerde bulunmamaya çalışın. Borsada yatırım yapanlar çok dikkatli olmalı.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sevdiğiniz insandan baskı görebileceğiniz ve bu baskıya tepki vereceğiniz bir gün olabilir. Aile hayatınızda bazı engellerle karşılaşabilirsiniz. Enerjinizi kontrollü kullanmalısınız.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizin hayatında birtakım zorluklar ve sorunlar görülebilir. Kısa yolculuklarda çok dikkatli adımlar atmanız gerekebilir. Kontrollü enerjilerle yol almaya gayret edin.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konularda aksilikler oluşabilir. Paraya dayalı önemli işleriniz varsa başka bir gün yapmanız gerekebilir. Aşk hayatınız veya ortaklaşa para alanlarınız da olumsuz etkilenebilir.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjinizi bloke eden olaylar karşısında ne yapacağınızı bilemiyor olabilirsiniz. Bu etkiyi özel hayatınızda ve ailevi ilişkilerinizde de yaşayabilirsiniz. Sağlığınıza çok dikkat etmelisiniz.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızda ve yakın çevre konularınızda engeller oluşabilir. Bu engellerin sizi derinden etkilemesine izin vermemelisiniz. Yaşayacağınız olumsuzlukları kafanıza fazla takmayın.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevre ortamlarınızda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu etki parasal konularda veya aşk hayatınızda da kendini gösterebilir. Organizasyon ve davetleriniz varsa çok dikkatli olun.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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