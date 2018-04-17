BAŞIMIZA NELER GELECEK?

BUGÜN oluşan Venüs-Plüton olumlu açısıyla ilişkilerimizde otoritelerden ve güçlü insanlardan destek görebiliriz. Venüs-Jüpiter karşıtlığıyla önemli şanslar ve fırsatlar karşımıza gelebilir. Abartıdan ve aşırı iyimserlikten uzak durarak, beklentimizi yükseltmeden ilerlemeye çalışmalıyız. İlişkilerden ve parasal konulardan yana şansımız yüksek olabilir.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bugün, parasal konularda abartılı ve coşkulu davranışlarınız ön plana çıkabilir. İş alanlarınızda güçlü insanlardan parasal destekler görebilir ve kazançlarınızı artırabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Güçlü insanlardan göreceğiniz desteklerle kendinizi ön plana çıkarabilirsiniz. Özel hayatınızda sevdiğiniz insandan beklentileriniz yüksek olabilir. İyimserliğiniz üzerinizde olacak.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal işlerinizdeki değişimler size yol açacak. Maneviyatınızın yüksek olması sıkıntılarınızı kolay aşmanızı sağlayabilir. İş hayatınızda çok güzel haberler alabilirsiniz.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızdan alacağınız desteklerle sosyal çevre işlerinizde istediğiniz etkiyi yakalayabilirsiniz. Şansınız açık olabilir. Özel hayatınızın hareketleneceği bir gün geçireceksiniz.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Kuracağınız güzel ilişkiler size kendinizi iyi hissettirebilir. Güçlü insanlardan kariyeriniz adına destek göreceksiniz. Bugün, coşkulu adımlar ve etkilerle hareket edeceksiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gün içinde gelecek planlarınız ve sanatsal işleriniz için aradığınız destekleri bulacaksınız. Güzel ve olumlu düşünceler, bazı konuşmalarınızı ve planlarınızı hızlandırabilir.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortak parasal işlerinizdeki güzel adımlar aileniz için yapacağınız harcamaları destekliyor. Parasal konularda şanslı olmanız abartılı para harcamalarını karşınıza getirebilir.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Özel hayatınızdaki ilişkiler, iletişim alanlarınızda parlamanızı sağlayabilir. Özel hayatınızda oldukça keyifli etkiler devrede olabilir. Sevdiğinize karşı beklentinizi fazla yükseltmeyin.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Parasal olarak kadınlardan göreceğiniz destek yüksek olabilir. Güzel işler yapabilirsiniz. İş alanlarınızda coşkulu tavırlarla hareket edecek, kendinizi çok şanslı hissedeceksiniz.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Aşk hayatınızda istediğiniz şartlar oluşabilir. Sanatsal işlerde destekleniyorsunuz. Çevrenizden alacağınız güzel geri dönüşler, aşk hayatınızda çok keyifli oluşumlar yaratabilir.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Evinizde kendinizi huzurlu hissedebilirsiniz. İş alanlarınızdaki fırsatlar aile hayatınıza olumlu yansıyabilir. İyimser duyguların sizi abartılı davranışlara itmesine izin vermemelisiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişime dayalı işlerinizde sosyal çevrenizden alacağınız yardımlar yüksek olabilir. Güzel işler peşindesiniz. Bu işler abartılı şekilde hareket etmenize ve davranmanıza neden olabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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