BAŞIMIZA NELER GELECEK?
BUGÜN oluşan Merkür-Plüton karşı açısıyla olaylara yaklaşım biçimimiz şüpheci olabilir. Kolay inanmayacak, olayların arkasındaki temel sebepleri bulmak için derine inmek isteyeceğiz. Diğer yandan Güneş-Uranüs olumlu açısıyla rahat davranışlar sergileyebiliriz. Olaylara çok takılmamaya özen göstermeliyiz.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız; ciddi, güçlü, derin, becerikli ve sabırlı bir insansınız. Girdiğiniz ortamlarda sevgi ve saygı kazanmanız mümkün. Kendi kaderinizi kendiniz çiziyorsunuz. Farklı ve yeni olan şeyler dikkatinizi çekiyor. Bu sene olaylara esnek yaklaşacaksınız ancak bazı konularda fikirlerinizde zorlanmalar oluşabilir.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile büyükleriniz veya partnerinizin ailesi arasındaki fikir çekişmelerine dikkat edin. Yardımseverliğiniz ön planda olabilir. Gün içinde duygusal dalgalanmalar yaşayabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Güç çekişmelerine dikkat etmeniz gerekiyor. Olayların derinine dalmak önemli olacak. Hayatınızdaki değişimler, yakınınızda bulunan insanlarla bağlarınızı farklı bir şekilde etkileyecek.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Maddi konularda dengeyi sağlamalısınız. Sevdiğiniz insanla parasal anlaşmazlıklara dikkat edin. Diğer yandan hayata esnek ve her zamankinden daha rahat gözlerle bakabilirsiniz.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, özel ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir. Sosyal çevrenizden göreceğiniz destek sizi rahatlatacak. Gelecek planlarınızda kafanızı hemen olumsuza çalıştırmayın.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Kariyerinizdeki değişimlere göre davranacaksınız. Etkili insanlarla olan güç çekişmelerinize verdiğiniz tepkiler önem kazanıyor. Bugün, etrafınızdaki insanlardan şüphe duyabilirsiniz.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sosyal çevre ve özel hayat çekişmeleriniz canınızı sıkabilir. Bazı konuşmalar sizi yeterince ikna etmeyebilir. Olayların ardındaki sebepleri merak edip araştırma içine girebilirsiniz.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Aile hayatınızda süregelen olaylar sizi zorlayabilir. Özellikle anne-baba çekişmelerine dikkat etmeniz gerekecek. Fikirlerinizde zorlanmalara karşı da hazırlıklı olmanız gerekiyor.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Yakın çevrenizdeki insanların sizi bazı konularda engellediğini düşünebilirsiniz. Diğer yandan, bazı işleriniz için grupsal bağlantılarınızdan yarar ve destek sağlayabilirsiniz.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal işlerinizde dengenizi sağlayın zira bazı konuşmalar sizi zorlayabilir. Kolay ikna olmayabilir ve olaylara şüpheyle yaklaşabilirsiniz. Olumsuzluklardan uzak durmanız gerekiyor.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Gün içinde eşinizden veya ortağınızdan aradığınız desteği göremeyebilirsiniz. Olaylara soğukkanlı yaklaşmayı tercih etmelisiniz. Fikirsel inatlaşmalardan kaçınmanız gerekiyor.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş yaptığınız yerlerdeki insanlarla anlaşmanız kolay olmayacak. Aile hayatınız size kendinizi iyi hissettirebilir. Olaylara çok takılmamalı ve sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Arkadaşlarınızla olan bağlantılarınıza çok dikkat etmelisiniz. İlişkilerinizde güç çekişmeleri ve bazı problemler oluşabilir. Olaylardan ve insanlardan şüphe duyabilirsiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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