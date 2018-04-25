BAŞIMIZA NELER GELECEK?

Bugün gökyüzünde oluşan Merkür-Satürn dik açısıyla bazı fikirlerimizde sorunlar oluşabilir. Hayata eleştirel ve biraz da karamsar gözlerle bakabiliriz. Verdiğimiz sözleri tutmakta, sorumluluklarımızı üstlenmekte zorlanabiliriz. Önemli anlaşma ve görüşmelerimizi bugüne denk getirmemeye özen gösterelim.

BUGÜN DOĞANLAR

Bugün doğduysanız yapıcı, girişimci, lider, kendini düşünen ve çekici bir insansınız. Otorite ve liderlik gerektiren alanlarda rahatlıkla başarılı olursunuz. Uğraşılarınız sayesinde ve girişkenlik özelliğinizle başarılı olacaksınız. Bu sene, olumsuz bakış açınızı yenmeye çalışın. Bunu başarırsanız daha hızlı ilerleyeceksiniz.

KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Günlük işlerinizde ve yakın çevrenizle olan iletişiminizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Bazı fikirlerinizde karamsar olabilir, hayatın sizi desteklemediği fikrine kapılabilirsiniz.

BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Önemli konuşma ve görüşmelerinizde bazı olayları gözden geçirebilirsiniz. Negatif durumlardan sakınmalısınız. Parasal işlerinizde bazı sıkıntılara açık bir gün olabilir.

İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı arkadaşlarınızla parasal işlerinizde sorunlar yaşayabilirsiniz. Bugün, özellikle arkadaşlık ilişkilerinize çok dikkat etmelisiniz. Sorumluluklarınız size fazla ağır gelebilir.

YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Ortaklı işlerinizde zorlanmalara, sıkıntı ve sorunlara açıksınız. Olaylara eleştirel yaklaşmamaya çalışın. Günlük işlerinizin üzerine düşmeniz, kafanızı ve ruhunuzu rahatlatabilir.

ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İş sorumluluklarınız, seyahat halindeyseniz sizi yorabilir. Önemli işlerinizde bazı olumsuzluklarla karşılaşabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmaya özen göstermelisiniz.

BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sorumluluklarınız sizi zorlayabilir. Negatif düşüncelerden ruhunuzu uzak tutun. Size keyif veren olaylara yaklaşımınız olumsuz olsa bile enerjinizi sevdiklerinizden alabilirsiniz.

TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Fikirlerinizin desteklenmediğini görmek sizi zorlayabilir. Özel hayatınızda ve aile ilişkilerinizde kendinizi yalnız hissedebilirsiniz. Alacağınız tavsiyelere kulak vermelisiniz.

AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Hayatın sizi desteklemediğini düşünebilir, olumsuz adımlar atabilirsiniz. Zorlandığınız noktalarda size keyif veren durumlara ve kişilere odaklanmaya çalışmalısınız.

YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Riskli işlerden kaçının. Kendinizi önemsemek ve düşünmek size iyi gelebilir. Bugün, kendi bildiğinizden şaşmayın ve size iyi gelmeyen insanlardan uzak durmaya çalışın.

OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Bazı fikirleriniz aile büyüklerinizden onay görmeyebilir. Aşırı eleştirel yapınızı kontrol etmeniz gerekiyor. Her aklınıza geleni etrafınızdakilerle paylaşmaktan vazgeçmelisiniz.

KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU

İletişimsel işlerinizde önemli adımlardan kaçının zira desteklenmeyeceksiniz. Eleştirel bakış açınızla hayatınızdaki her türlü sorunun kaynağını kendinizde bulabilirsiniz.

BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Gelecek planlarınızda sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Olumsuz ve eleştirel olmamaya çalışın. Sinirli etkileriniz büyümeyecek bir olayı büyütmenize neden olabilir.

Hande Kazanova / HT MAGAZİN

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