BAŞIMIZA NELER GELECEK?
Bugün oluşan Mars- Plüton birleşimiyle, enerjimizi doğru kullanmakta zorlanabiliriz. Güçlü ve yoğun duygular altında olabilir, hırslarımızın arttığını görebiliriz. Bu şiddetli duygular ve hareketler istenmedik olayları hayatımıza taşıyabilir. Başkalarını da düşünerek harekete geçmeli, sadece kendi amaçlarımız doğrultusunda hareket etmekten kaçınmalıyız.
BUGÜN DOĞANLAR
Bugün doğduysanız, dış görünüşünüz sizin için çok önemli. Para harcamayı ve hayatla kumar oynamayı seviyorsunuz. Şanslı bir insansınız. Kaderinizi kendiniz belirleyebiliyorsunuz. Bu sene, güçlü etkilerle yolunuza devam edeceksiniz. Enerjinizi doğru kullanmaya özen göstermelisiniz.
KOÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş hayatınızda enerjinizi herkesin hayrına kullanın. Güçlü tepkiler olmadık olayları hayatınıza taşıyabilir. Derin çalışmalar isteyen işleriniz için bugünden yararlanabilirsiniz.
BOĞA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hissedeceğiniz olumsuz enerjiler nedeniyle zor durumları ve koşulları üzerinize çekmemeye özen gösterin. Özen ve incelik isteyen işlerinizde şans sizden yana olabilir.
İKİZLER GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Karşılaşacağınız olaylar karşısında dikkatli adımlar atmalı ve enerjinizi daha olumlu bir şekilde yönetmelisiniz. Tehlikeli yerlerden ve durumlardan uzak durmaya çalışın.
YENGEÇ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Özel ilişkilerinizde kendinizi kontol etmelisiniz. Güçlü ve derin enerjinizi sevdiklerinize karşı olumlu bir şekilde kullanın yoksa onlardan hiç beklenmedik tepkiler alabilirsiniz.
ASLAN GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Sağlığınızla ilgili konularda enerjinizi daha doğru bir şekilde kullanmaya özen gösterin. Kendinizi fazla zorlamayın. Yanınızda çalıştırdığınız insanlara karşı acımasız olmayın.
BAŞAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hıncınızı, sevdiğiniz insanlardan çıkarmaya meyilli olabilirsiniz. Spor yapıyorsanız çok dikkatli olun. Yoğun enerjilerle baş etmek sizi zorlayabilir. Riskli işlerden kaçının.
TERAZİ GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Enerjinizi doğru kullanmaya çalışmalısınız. Eşiniz özellikle parasal konularda üzerinizde hâkimiyet kurmaya çalışabilir. Kazalardan uzak durun ve enerjinizi kontrol edin.
AKREP GÜNLÜK BURÇ YORUMU
İş alanlarınızda kontrollü ilerlemek yararınıza olabilir. Güçlü duygularla yakın çevrenizdeki insanlara karşı acımasız olmayın. Kazalara açık bir gün olabilir, çok dikkatli olmalısınız.
YAY GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal işlerinizde sadece kendinizi düşünmemeli, diğer insanların kazançlarını da gözetmelisiniz. Sahip olduklarınız konusunda enerjinizi doğru yönlendirmeye çalışın.
OĞLAK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Hırslı ve derinden gelen dürtülerinizle hiç olmadık olayları kendi üstünüze çekebilirsiniz. Sağlığınıza gereken özeni gösterin. Hırsınızı çevrenize ve ailenize yönlendirmeyin.
KOVA GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Bugün, hiç beklemediğiniz yerlerde yapacağınız duygusal çıkışlar söz konusu olabilir. İçinizdekileri sert bir şekilde ortaya dökebilirsiniz. Tehlikeli hareketler içine girmemelisiniz.
BALIK GÜNLÜK BURÇ YORUMU
Parasal konulardaki olumsuz bakış açınız sosyal ortamlarda enerjinizi hırslı kullanmanıza neden olabilir. Sakin durmaya çalışmalı ve sadece kendinizi düşünmemelisiniz.
Hande Kazanova / HT MAGAZİN
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