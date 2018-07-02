Kısaca Haşimato olarak da dile getirilen Haşimato Hastalığı kronik tiroidit anlamına gelir. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Tuncay Filiz'in HT Egeli'de yer alan haberi...

Kronik tiroidit, en az altı aydan beri devam eden tiroid bezi iltihaplanmasıdır. Virüsler, bakteriler, bağışıklık yetmezliği ve radyasyon, kronik tiroidite neden olan başlıca etkenlerdir

Haşimato, iyod eksikliği olan yörelerde oldukça sık görülmektedir. Kadınlarda erkeklerden daha sık görülür. Tüm yaş gruplarını ilgilendirse de 40-60 yaş grubu en sık görülen kesimdir

Guatr, tiroid bezinin büyümesi demektir. Haşimatonun guatra yol açması kural değildir. Haşimato guatrlı ya da guatrsız seyredebilir. Tiroid ultrasonografisinde gösterilen Haşimato nodülleri yalancı nodül olarak kabul edilir ve çoğu zararsızdır. Bu nedenle ameliyat edilmeleri gereksizdir. Ancak çapı iki santimetreden büyük nodüller var ise ince iğne biyopsisi yapılmalı ve daha yakından izlenmelidir.

Üşüme, halsizlik, kansızlık, solgunluk, saçlarda kuruma en sık görülenlerdir. Deri genelde kurudur ve pul pul dökülür. Çok kişi hazımsızlık, şişkinlik ve kilo almaktan yakınır. Kronik yorgunluk ve ruhsal sıkıntılar karakteristiktir. Kas ve yağ kütlesi artışı ile birlikte oluşan yaygın ödem, gerçek bir kilo artışına neden olur. Kontrol edilemeyen ödem, kalp yetmezliğine yol açabilir. Haşimato hastalığında dile getirilen yakınmalar genellikle hipotiroidi ile ilgilidir. Hipotiroidi, tiroid bezinin yeterince hormon sentez edemeyişi demektir.

Haşimatonun neden olduğu şişmanlıkda diyet ve egzersize rağmen kilo vermek oldukça zahmetlidir. Bu nedenle zayıflama rejimine başlamadan önce tiroid hormon düzeyleri mutlaka ölçülmelidir.

Teşhis ve tedavi kolaydır

Haşimato, kandaki tiroid hormonları ve bu hormonlara karşı oluşan antikorların ölçülmesi ile kolayca teşhis edilir. Rutin uygulanan tiroid ultrasonografisi ise tiroid bezinin anatomik yapısı hakkında bilgi vererek tanıyı destekler. Klinik ve laboratuvar bulguları hipotiroidiyi gösteriyor ise uygun dozlarda tiroid hormonu verilir, aksi takdirde ilaca gerek yoktur. Tiroid ilaçları aç karına alınmalıdır. Tiroid ilaçları antiasit, demir ve kalsiyumla birlikte alınmamalıdır, aksi takdirde emilmezler.

Esner ve uykuyu sever

Haşimato hastaları rahat uyusalar da sabah yorgun uyandıklarını söyler, çoğu uykuya doyumsuzdur. “Bıraksanız bütün gün yataktan çıkmam” diyenleri bir hayli fazladır. Uykusuzluk gün içinde uyuklamalara ve sık sık esnemelere yol açar. Çok kişide karında şişkinlik, sık geğirme ve inatçı kabızlık ile karakterize bir hazımsızlık söz konusudur. Uykusuzluk ve yorgunluk psikolojik sorunlara neden olur. İçe kapanmak oldukça sık görülen sorunlardır.

Kalp hastaları dikkatli olmalı

Hipotiroidi gelişmiş ise dakikadaki kalp atım sayısı düşer. Bu durum çok kez çarpıntı ya da tekleme duygusu olarak ifade edilir. Kontrol altına alınamazsa kolesterol artışı ile birlikte koroner arter hastalığına yol açabilir. Kandaki kolesterol ve trigliserid seviyeleri genelde yüksek seyreder. Kolesterol ve trigliserid düşürücü ilaçlar çok kez etkisiz kalır. Statin grubu ilaçlar ancak hipotiroidi düzeldiğinde etkili olur.