Özellikle metropol kentlerinde yaşayanların çalışma şartlarının ağırlığı, bireyleri düzenli spor yapmaktan alı koyuyor. Oysa Dünya Sağlık Örgütü, kalp hastalığı riskini azaltmak, Tip 2 diyabet ve kanser gibi kronik hastalıkların tedavisine destek olmak hem de bu hastalıklardan korunmak için haftada en az 150 dakika fiziksel aktiviteye katılmalarını öneriyor.
Yapılan araştırmalar sağlıklı yaşamın olmazsa olmazı olan spor ve egzersizin tedavi edici etkilerinin bulunduğunu, bazı hastalıklara sahip kişilerde iyileşmeye katkı sağladığını da ortaya koyuyor.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Nuran Gün güncel istatistiklere göre spor ve egzersize katılan yetişkinlerin, bu tür aktivitelere asla veya nadiren katılmayanlara göre yüzde 34 daha düşük ölüm riski altında olduğunu gösterdiğini belirtiyor. Burada önemli olan kişiye uygun bir egzersiz planın uygulanması ve bu egzersizi hastalığına iyi gelecek makul sınırlarda düzenli olarak tekrarlanması olduğunun altını çiziyor. Egzersizi hayatının içerisinde tutarak bireyin aktif bir hayat sürmesi, bazı kanser türlerinden korunmada, cinsel aktivitenin desteklenmesinde ve Alzheimer hastalığı gibi bellek kaybının yaşandığı hastalıkları yavaşlatıyor. Düzenli egzersiz yapanlarda kabızlık, gaz, yorgunluk, baş ağrısı, halsizlik, şişkinlik gibi sıradan günlük sağlık sorunları bile daha az görülüyor.
Peki hangi spor hangi hastalıkla baş etmede fayda sağlıyor?
Göğsünüze, sırtınıza ve karın bölgesine odaklanan düşük yoğunluklu bir egzersiz türü olarak Pilates, zihin ve beden bağlantısına odaklanır. Pilates güçlü bir kas yapısı oluşturmada, daha eklemlerinizin olması gerektiği gibi esnek hareket etmesine yardımcı olur.
Doktorun verdiği bilgi ve talimatlara paralel olarak uygulanan ve omurları destekleyen doğru bir pilates programıyla, tüm omurga kasları çalıştırılarak iyi bir postür (duruş) sağlanabilir.
Duruş (postür) bozukluklarının düzeltilmesi, kadınlarda kemik erimesi hastalığının geriletilmesi, pelvik taban disfonksiyonu olarak bilinen, yetersiz dışkılama hissi ve dışkı kaçırma gibi hastalıkların tedavisinde etkili olmaktadır. Fıtık gibi ciddi omurga rahatsızlıklarının iyileşmesinde, tıbbi plates eğitimi almış bir hoca eşliğinde yapılan pilatesin faydası görülmektedir.
Meditasyon, Tai Chi: Çalışmalar meditasyonun ruh hali ve sağlığın büyük bir destekçisi olduğunu göstermiştir. Yavaş hareket serileri ile yapıldığı için dengenin sağlanması, stresin azaltılması sağlanarak rahatlamaya yardımcı olur. Her yaş için de önerilen bir spor olmakla birlikte, 50 yaş üstünde dengenin sağlanmasına, düşme ve kaza ihtimalinin azaltılmasında ve bu durumlarda oluşabilecek yaralanmaları minimuma indirdiği gözlemlenmiştir.
Yoga: Kaslarınız söz konusu olduğunda, bunları kullanmıyorsanız, onları kaybedersiniz. Yoga'nın nazik uzantıları sizi hareketsiz tutar, böylece aktif bir hayatın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca stresi azaltabilir, nefesinizi düzeltebilir, kaslarınızı tonlayabilir ve size daha fazla enerji verebilir.
Yüzme: Havaların sıcaklığı egzersiz için yürüme yerine yüzmeyi tercih edenleri artırıyor. Dolaşımı ve metabolizmayı destekler, bedenin üst kısmındaki adaleleri daha yoğun kullandırdığından dengeli bir kas gücü ve dayanıklılık verir, ayrıca esnekliği de artırır. Haftada 3 gün yapıldığında pozitif etkileri daha iyi görülür.
Suyun kaldırma gücünden faydalanıldığı için eklemlere yük binmez, eklemlerinde sorun olanlarda bile sakatlanma riski yaratmaz. Kilo kaybı konusunda yürümeden daha az etkilidir.
Yürüyüş: Yürümek, kalça, bacak ve baldırdaki adale yükünü en çok çalıştıran kardiyo antrenmanıdır. Eklem sağlığının korunması ve geliştirilmesi, kalp sağlığının güçlendirilmesi, ruh halinizin iyileştirilmesi ve kalorilerin yakılmasında etkili olmaktadır. Ancak yürüyüş sırasında eğimli ve engebeli yüzeylerden kaçınılması ve güvenli hız konusunda doktor tavsiyesi ile yola çıkılması gerekir.
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