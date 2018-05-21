Karabük'ün Yenice ilçesinde Devlet Hastanesi'nde eşarbını silindir ütü makinesine kaptıran özürlü kadrosundaki hizmetli olay yerinde hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Yenice Devlet Hastanesi’nde özürlü kadrosunda çalışan hizmetli 27 yaşındaki Züleyha Koymatoğlu temizlik yaptıktan sonra dinlenmek için çamaşırhaneye geçti. İddiaya göre Koymatoğlu, çamaşırhanede silindir ütü makinesinin önüne oturduğu sırada eşarbını silindire kaptırdı. Makineye sıkışan Koymatoğlu olay yerinde yaşamını yitirdi. Kızlarının ölüm haberini alarak hastaneye gelen baba Satıbey ve annesi Makbule Koymatoğlu sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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