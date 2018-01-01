Erzurum, Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, fakülte hastanesinde tedavi gören çocukların moral ve motivasyonunu yükseltmek için, yeni yıl eğlencesi düzenledi. Odalarını balonlarla süsledikleri ve çeşitli hediyeler verdikleri çocukları salonda toplayan öğrenciler, müzik eşliğinde pasta da kesti.

DHA'nın haberine göre; beyaz önlüklerini çıkarıp giydikleri tavşan, aslan, sincap gibi kostümlerle çocukları hastane ortamından uzaklaştırıp, çektikleri ağrıları biraz olsun unutturan öğrenciler, çocukların yüzünü güldürdü. Doktor adayı abla ve ağabeyleriyle birlikte çalan müzik eşliğinde halay çekip, göbek atan çocuklara hediyeler verildi. Kesilen pastaları iştahla yiyen çocuklarının mutluluğunu gören anneler de sevindi. Kurulduğu günden itibaren birçok önemli projeye imza atan Atatürk Üniversitesi'nin Europen Medical Student's Association (EMSA) Kulübü'nün 5 alt çalışma kolundan biri olan Avrupa Entegrasyonu ve Kültürü Koordinatörlüğü yeni yılın son gecesinde örnek bir çalışmaya imza attı. Koordinatör Şura Gencer, "Hasta çocuklar mutlu etmek bizleri de mutlu ediyor. 2017'yi acısıyla tatlısıyla geride bırakıyoruz. 2018 yılında öncelikle çocuklarımızın neşesi, sağlığı, mutluluğu ve huzuru eksik olmasın. Hastanedeki çocuklar için hazırladığımız yeni yıl eğlencesi çok güzel geçti. Onların gülümsemesini görmek dünyalara bedel" diye konuştu.

Çocukların hastanede geçirdikleri süre boyunca sosyal aktivitelerden ve arkadaşlarından uzak kaldığını söyleyen örencilerden Betül Arslantaş, "Çocukların özellikle uzun tedavi sürecinde yaşadıkları sıkıntıları bir nebze olsun hafifletmek istedik. Biz onlarla çok eğlendik. Onların da mutlu olduğuna inanıyorum" dedi.

Eğlencede, özel anlar yaşayan çocuk hastalar ve aileleri, öğrencilere, fakülte yönetimine teşekkür etti.

erzurum

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

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