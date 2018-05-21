Hatay'ın Payas ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi silahla vurularak öldü, biri ağır 3 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Kırıkhan ilçesinden geldiği belirtilen ve isimleri açıklanmayan 5 kişi, demir ve kömür satışı yapan Celal Yılmaz'ın, Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Özkul Solak Caddesi'ndeki ofisine geldi. Şahıslar, alacak verecek meselesi yüzünden Celal Yılmaz ve ofiste bulunanlar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar, Celal Yılmaz ve yanındaki kişilere ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Celal Yılmaz ile ismi öğrenilemeyen yanındaki çalışanı olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi ise ambulans ile Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

Bu arada, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçmaya çalışan 5 şüpheli pois tarafından yakalanarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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