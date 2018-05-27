Makine Mühendisleri Odası Şube Başkanı Hasan Emir Kavi, klimaları randımanlı kullanmak için, kış dahil, ayda 1 kez, 10-15 dakika çalıştırmak gerektiğini anlattı. Kavi, otomobilin motoru çalıştırılmadan ve ısıtılmadan klimanın kesinlikle açılmaması gerektiğini söyledi.
KLİMA ALIRKEN BUNA DİKKAT!
Toplumun büyük kesiminde klima ve kullanımıyla ilgili yeterli bilinç olmadığını belirten Kavi, "Ülkemiz, hemen hemen her bölgesinde klimaya ihtiyaç duyulan bir coğrafyada. Evlerde, işyerlerinde ve arabalarda sürekli klima kullanıyoruz. Fakat bilinçsiz kullanıldığında, sağladığı fayda kadar zarar da veriyor" dedi.
DHA'nın haberine göre; klima kapasitesi seçimini mutlaka yetkili bir makine mühendisinin yapması gerektiğini belirten Kavi, şöyle konuştu: "Gereğinden fazla kapasitede seçilmiş klima cihazı 'dur- kalklardan’ dolayı daha fazla elektrik sarfiyatına ve ilk kurulum esnasında daha fazla para ödenmesine neden olacaktır. Klima kapasitesini bir makine mühendisi belirlemelidir. Ayrıca klima alırken, öncelikle verimliliğine bakılmalıdır. Klimanın verimini belirleyen faktör, soğutmada COP, ısıtmada EER değerleridir. Bu değerler bütün klimaların etiketlerinde mevcuttur. COP ve EER değerleri klimada ne kadar büyükse, o klima o kadar verimli çalışıyor demektir."
KLİMAYA YILDA İKİ KEZ BAKIM YAPILMALI
Klima bakımlarının özellikle sezon başlarında çok önemli olduğuna dikkat çeken Kavi, "Klimalar, iç ve dış ortamda değişik hava şartlarına maruz kalan cihazlardır. Bu cihazların ısı transfer yüzeylerinde meydana gelen kirlenmeler, cihaz performansında düşüklüğe neden olur. Ayrıca, cihaz içerisindeki soğutucu gazın işletme basıncında mevsime göre düzeltme yapılması gerekir. Bu nedenle klima cihazlarında yılda iki sefer bakım yapılması son derece önemlidir. Bakımı yapılmayan klimaların verimi düşecek, enerji sarfiyatı artacaktır. Ortamın tozluluk derecesine göre filtre temizlik işareti yandığında duvar tipi ve multi sistem klima cihazlarının filtreleri 15 günde bir, tavan tipi klima cihazlarının filtreleri ise yılda bir kez temizlenmelidir. Bu süreler ortamın tozluluk derecesine göre değişebilir."
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