Haziranda İstanbul’da en çok sağlık pahalandı

İstanbul’da, haziran ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlarda yüzde 1.27, toptanda ise yüzde 1.4 artış yaşandı. İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) Haziran 2018 itibarıyla Ücretliler Geçinme İndeksi yıllık ortalama yüzde 9.79, Toptan Eşya Fiyatları İndeksi ise yıllık ortalama yüzde 12.34 artış gösterdi. Geçen yılın aynı ayına göre ise perakende fiyatlarda yüzde 12.15, toptan fiyatlarda da yüzde 16.34 yükseliş yaşandı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre perakende fiyatlar, haziranda bir önceki aya göre, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 4.58, ev eşyası harcamalarında yüzde 3.88, kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 2.29, gıda harcamalarında yüzde 1.35, giyim harcamalarında yüzde 0.88, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.76 arttı.