HDP Eş Genel Başkanı Buldan: Biz seçime de varız

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, erken seçim çağrısına ilişkin, "Bir karar aldıysanız, Halkların Demokratik Partisi olarak size hodri meydan diyoruz. Biz seçime de varız." dedi.

Buldan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bir grup milletvekili ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) yaptıkları ziyaretin oldukça önemli olduğunu belirterek, yaptıkları temasları anlattı.

ABD, İngiltere ve Fransa'nın Esed rejimine yönelik operasyonuna değinen Buldan, elbette ki kimyasal silahların kullanılmasından yana olmadıklarını ve bunun bir insanlık suçu olduğunu her zaman ifade ettiklerini, çözümün bombalarla değil, bu silahları kullananları bağımsız heyetlerle ortaya çıkarmak, yargılamak ve cezalandırmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) kast ederek, "Onlar teröristlere karşı, Allah'sızlara, inancı olmayanlar karşı savaşıyor." dediğini ileri süren Buldan, "Kendisine 'Müslümanım' diyen bir cumhurbaşkanının, Afrin halkına Allah'sız, inançsız demesini buradan şiddetle eleştiriyoruz ve kınıyoruz." ifadesini kullandı.

"BİZ SEÇİME DE VARIZ"

AA'nın haberine göre; MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, erken seçim çağrısına değinen Buldan, Bahçeli'nin Erdoğan'dan habersiz böyle bir kararı açıklamayacağını savundu. Buldan, şöyle devam etti:

"Devlet Bahçeli, bir erken seçimden bahsetti. Peki, OHAL süreci devam ederken bir seçim sürecini bu ülke nasıl kaldıracak? Çıkardığınız antidemokratik yasalar, seçim yasaları varken bu ülke demokratik bir şekilde nasıl seçime gidecek? Bir karar aldıysanız, Halkların Demokratik Partisi olarak size hodri meydan diyoruz. Biz seçime de varız. İşte, il eş başkanlarımız buradadır. Bütün il eş başkanlarıma çağrı yapıyorum, yapılacak olan erken seçimlere herkes hazırlıklı olsun. Demokrasi güçlerine, kadınlara, sol ve sosyalist kesimlere çağrı yapıyorum; bu ülkede AKP'yi defetmenin, iktidardan devirmenin zamanı gelmiştir. O da yapılacak olan seçimlerdir.

Onlar, Afrin türküleri söylemeye devam etsinler. Afrin'e giderken, 'Osmanlı tokadı atıp gideceğiz' dediler ya, şimdi onlara buradan bir cevap veriyoruz; seçimlerde Kürt tokadı yemeye hazır olun. Öyle bir tokat yiyeceksiniz ki Kürtlerden, Afrin'e giderken söylediğiniz şarkılar, türküler sizin boğazınıza takılacak. Kürtler size seçimlerde tokat atmaya hazırlanıyor."

Buldan, ekonomik parametrelere de işaret ederek, Bahçeli'nin erken seçim açıklamasının ardından bir kez daha doların yükseldiğini gördüklerini söyledi. Buldan, "Doları bu noktaya getiren AKP-MHP ve OHAL lobisidir. Bu üç lobi üzerinden ekonominin geldiği nokta ortadadır." görüşünü savundu.

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