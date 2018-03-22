HDP Tekirdağ İl Başkanlığı tarafından dün Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde düzenlenen nevruz kutlamasında konuşan HDP MYK üyesi Gülsüm Ağoğlu konuşması nedeniyle 5 kişi ise kutlamalar sırasında 'terör örgütü propagandası' yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturmaları tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. HDP'li Gülsüm Ağoğlu, tutuklanırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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