Geçen yıl Bergama’da yerel kalkınmayı amaçlayan 25 gönüllünün katılımıyla kurulan Güzel İşler Derneği, ağustos ayında çocukların felsefe ile tanışmasını sağlayacak Tonoz Düşünce Atölyesi’ni hayata geçirecek. Öğrencilerin özgüven, liderlik, düşünceye saygı, dinleme yetileri, evrensel görüşlere yaklaşımlara ve yaşama dair düşünce yeteneklerinin gelişmesi amacıyla 13-17 Ağustos’ta 4 günlük deneysel atölye çalışması olacak. HT Cumartesi'nden Ekin Türkantos'un haberi...

Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden öğretim üyelerinin gönüllü desteğiyle gerçekleşecek atölyelerde Dr. Eray Yağanak, Dr. Aysun Aydın, Dr. Funda Neslioğlu Serin, Dr. İsmail Serin, Dr. Pakize Arıkan Sandıkçıoğlu ve Dr. Selma Aydın Bayram çocuklarla birlikte olacak. Bergama’nın 2300 yıllık tarihi dokusu içerisinde öğrencilerle üniversite hocalarını buluşturan bir platform yarattıklarını anlatan Tonoz Düşünce Atölyesi Program Koordinatörü Recep Altınordu, çocukların bu programla birlikte filozofların düşüncelerini modern sorunlarla birleştirerek yeni bir bakış açısı kazanacaklarını anlatıyor. Dünyada çocuklar için felsefeyle ilgili çok güzel çalışmalar yapıldığından bahseden Altınordu, “Çocuklara felsefeyi tanıtmak amacıyla özel kitaplar var. Bizdeki öğrenciler felsefeyle 11. sınıfta karşılaşıyor. Bu yaşı ne kadar aşağıya çekersek özgür düşünme, birey olma, ötekileştirmeme konularında çocukların bakış açılarını o oranda geliştirebiliriz. Aynı zamanda Bergama’nın farklı tarihi dokularında verilecek bu dersler sayesinde bölgeyi de insanlara tanıtmak istiyoruz” diyor.

Türkiye’nin her yerinden kayıtların kabul edildiği etkinliğe 15-25 yaş arası 40 öğrenci katılabiliyor. Ve katılımcılar Bergama’daki lise öğrencisi katılımcıların evlerine konuk olacaklar. Etkinlik kapsamında bilim, bilimsel yöntem nedir, eleştirel düşünmenin temel kavramları, doğru akıl yürütme yöntemleri, sık yapılan akıl yürütme hatalarının analizi, zihin felsefesinin ele aldığı sorunların modern felsefe geleneği içerisinde araştırmalara nasıl öncülük ettiği, insanın aklını kullanmasının felsefece sınırları ve şüphecilikle baş etmenin yolları gibi ilgi çekici konular yer alacak. Bilişim ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmelerin 21. yüzyılda ahlaki sorunları tartışmaya açması, teknoetik bağlamında öne çıkan ahlaki problemler de eğitimde değinilecek. Ayrıca etkinlik kapsamında köy ve deniz gezisi, Kozak Yaylası yürüyüşü, Bergama Pazar gezisi ve hayal oyunu da yer alacak. Atölye ile ilgili ayrıntılı bilgiye www.guzelislerdernegi.org adresinden ulaşabilirsiniz.