HIV ile yaşayanlara müjde!

Pozitif-iz, HIV tanısı almış kişilerin yaşamını kolaylaştırmak için danışmanlık ve eğitim hizmetlerinin yanı sıra savunuculuk ve farkındalık çalışmaları yürütmek amacıyla hayata geçti.

DERNEKTE DİYETİSYEN, AVUKAT VE PSİKOLOG OLACAK

Pozitif-iz Derneği yönetim kurulu üyesi Çiğdem Şimşek verilecek hizmetler ile ilgili şunları söyledi: "İstanbul'da açılan dernek ofisimizde akran danışmanlığı (HIV pozitiften HIV pozitife danışmanlık) başta olmak üzere haftanın çeşitli günlerinde bir diyetisyen, avukat ve psikoloğun hizmet vermesini planlıyoruz. Ayrıca HIV pozitifler ve yakınları için geliştirdiğimiz eğitim modüllerimiz bulunmaktadır. HIV'in tıbbi, sosyal, psikolojik ve hukuki boyutlarını kapsayan eğitimler düzenleyerek HIV ile yaşamı becerilerini arttırmaya çalışıyoruz. HIV pozitifler ve yakınları hafta içi 12.00 - 17.00 saatleri arasında hiçbir kimlik bilgisi vermeden 0535 519 54 95 numaralı telefondan bizi arayabilir veya sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşabilirler."

GÖNÜL RAHATLIĞIYLA BİZİ ARAYABİLİRLER

Şimşek, Derneğin amaç ve hedeflerini şöyle anlattı: "Dernek kurucuları 11 yıldan uzun süredir HIV ve AIDS alanında aktivistlik, danışmanlık ve farkındalık çalışmaları yürüten kişilerden oluşuyor. Üyelerimiz arasında HIV pozitifler ve yakınları, çeşitli meslek gruplarından konuya duyarlı kişiler yer alıyor. Yönetim kurulu üyeleri olarak hepimiz geçmişten bu yana pek çok HIV odaklı proje ve çalışmalarda yer aldık. 1,5 yılı aşkın süredir faaliyetlerimize Pozitif-iz Sivil Toplum Girişimi olarak devam ediyorduk. Dernekleşme sürecimizi geçtiğimiz ay tamamladık ve Pozitif-iz Derneği'ni kurduk. Haziran ayı itibariyle hizmet vermeye başladık. Danışanlarımız gönül rahatlığıyla bizi arayabilirler. Onlara destek olmak için çalışıyoruz"