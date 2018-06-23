Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Onur Gökdemir, yaşlanma, hızlı kilo alıp vermek ve hatta kalıtımsal nedenler üst kolda sarkıklıklara veya sarkık görünüme sebep olabildiğini ifade ederek, “Sarkmış ve gevşemiş kollar, orta yaşı geçmiş kadınların mutsuzluk olmasına neden olur. Deri ve deri altı dokusu daha gevşek olan bu bölgedeki sarkmalar, genellikle yağ birikimleri ve deri sarkmasıyla ortaya çıkar. Kolsuz kıyafet giymek kol sarkması meydana gelmiş kişiler için kabus haline gelir. Hatta kolsuz kıyafet giyildiğinde bu sorun daha da dikkat çeker.



Op.Dr.Onur Gökdemir, egzersizin üst koldaki kasları güçlendirip geliştirebildiğini ancak elastikiyiteni kaybeden ya da lokal yağ dokusu azalan zayıflamış deriye etki etmeyeceğini anlatarak, “Üst kolların alt kısmında sarkam olan veya yağ dokusunu kaybetmiş gevşek cilde sahip hastalar kol germe ameliyatları ((Brachioplasty) için uygun adaydırlar.” diye konuştu.

Op. Dr. Onur Gökdemir, kol germe ameliyatına uygun adayları şöyle aktardı;“Aşırı üst kol cilt gevşekliği olan yetişkinler, kilosu stabil olan aşırı kilolu olmayan her yaştaki yetişkinler, iyileşmeyi bozabilecek veya ameliyat riskini artırabilecek tıbbi rahatsızlıkları olmayan sağlıklı bireyler, sigara içmeyenler, olumlu bir bakış açısı olan ve gerçekçi beklentileri olan kişiler.Koltuk altı ve dirsek arasındaki fazla cilt ve yağ dokusu alınır. Kolda daha pürüzsüz bir cilt ve daha iyi bir kontur elde etmek için yeniden şekillendirilir. Daha sıkı ve orantılı bir görünüm elde etmek amaçlanır. Ancak bu sonucu elde etmek için üst kol iç yüzde bir yara izi olacaktır.”

Op.Dr.Onur Gökdemir, ameliyat ile ilgili adımları ise şöyle sıraladı; “Sedasyon ile veya genel anestezi altında yapılabilir. Kesi yerinin uzunluğu çıkarılacak olan derinin fazlalığına ve yerine bağlıdır. Kesi yeri genellikle kolun içinde koltuk altından dirseğe kadar uzanır. Kol germe ameliyatı ile birlikte fazla yağlar liposuction ile alınabilir. Kesi yeri genellikler emilebilen dikişlerle dikilir ve genellikle alınacak dikiş olmaz. Ancak bazen 1-2 hafta içinde alınan dikişler kullanılabilir. Kol germe ameliyatı sonrası hemen sonuç ortaya çıkar ancak şişlik ve morluklar olacağından ilk görüntü yanıltıcı olabilir. Ameliyat sonrası hastanede kalış genellikle 1 gündür.



Komplikasyonlar ve Riskler; Kol germe ameliyatı kararı son derece kişiseldir ve faydaların hedeflerinize ulaşıp ulaşmayacağına ve riskler ve potansiyel komplikasyonların kabul edilebilir olup olmadığına karar vermeniz gerekir. Geçireceğiniz ameliyatı, riskleri ve olası komplikasyonları tam olarak anladığınızdan emin olmak için onay formlarını imzalamanız istenecektir. Önemli bir nokta var ki; ameliyat sonrası sonucu koruyabilmek için kilo almamaya özen göstermeli, düzenli spor yapılmalı ve cilt bakımı ihmal edilmemelidir.”