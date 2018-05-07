Huawei, yeni P20 Serisi akıllı telefonlarına özel olarak geliştirdiği premium servis programını duyurdu. Bu hizmet ile P20 Lite ile ilgili yaşanabilecek ekran hasarı, satın aldığınız tarihten itibaren 1 ay boyunca ücretsiz olarak karşılanırken, P20 ve P20 Pro ile ilgili yaşanabilecek ekran ve/veya arka kapak hasarları 3 ay boyunca ücretsiz karşılanacak.

Huawei, rakibi olmayan kamerasının yanı sıra P20 Serisi ile beraber tüm müşterilerine mükemmel bir premium servis deneyimi sunuyor. P20 Lite kullanıcıları ekran hasarında ek maliyet gerektirmeden satın alma tarihinden itibaren bir aya kadar sorgusuz değişim yapabilirken; P20 ve P20 Pro kullanıcıları ise ekran ve/veya arka kapak hasarlarını satın alma tarihinden üç aya kadar sorgusuz değiştirebiliyor.

Huawei P20 Pro mobil fotoğrafçılıkta yeni bir çığır açıyor. Telefonun arka yüzünde bulunan üçlü Leica kamera ve 40 MP çözünürlüğe sahip ana sensör ile farklılaşan ürün; yüksek ISO duyarlılığı, 3x optik zoom ve 5x hibrid zoom özelliklerinin yanı sıra 19 farklı sahneyi tanıyabilen yapay zeka ile destekleniyor.

Yapay zeka otomatik olarak en uygun ayarları saniyenin bir kesirinde seçebiliyor. Bu özellikler sayesinde daha sık ve istekli bir şekilde fotoğraf çekecek, ücretsiz servis paketi ile cihazınıza zarar verme riskini de önemsemeyeceksiniz.

Kapıdan kapıya servis deneyimi

Huawei ayrıca doğrudan destek alamayan P20 lite, P20 ve P20 Pro sahiplerine kapıdan kapıya servis hizmeti veriyor. Bu servis ile hasar gören telefon kurye tarafından belirtilen yerden alınıyor ve onarımdan sonra istenilen yere teslim ediliyor. Bütün bu işlemler ekstra ücret ödenmeden kargo dahil 3 gün içerisinde gerçekleştirilebiliyor.