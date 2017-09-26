TUSAŞ’ın ürettiği ANKA insansız hava araçlarının (İHA) ASELSAN’ın geliştirdiği yeni nesil radar sistemleriyle donatılan modeli, sınırlarda istihbarat toplamak için gün sayıyor.

Gazete Habertürk'ten Murat GÜrgen'in haberine göre TUSAŞ, “ANKA Blok B” olarak adlandırılan İHA’ların ilkinin teslimatını eylül ayında yaptı. Aralık ayında da ikinci ANKA Blok B’nin teslimatı gerçekleştirilecek.

TUSAŞ’ın ürettiği ANKA tipi İHA’ların daha gelişmiş gözetleme yeteneğine sahip olan yeni konfigürasyonu “ANKA Blok B” ismini taşıyor. ANKA Blok B, üzerinde ASELSAN’ın geliştirdiği “Yapay Açıklıklı Radar SAR /ISAR / GMTI” sistemini taşıyor.

ANKA Blok-B, bu sistem sayesinde yağışlı, bulutlu ve karanlık havalarda hedef tanımlama yeteneğine kavuştu. ANKA Blok A konfigürasyonunda elde edilen bilgi birikimiyle Blok B konfigürasyonunun gövde ağırlığı azaltıldı. Böylece Blok B konfigürasyonu daha önce üretilen Blok A konfigürasyonuna kıyasla daha yüksek irtifaya çıkabiliyor ve daha uzun süre havada kalabiliyor. Blok B uçaklarında, Blok A’dan farklı olarak “kompozit ana iniş takımları” bulunuyor. Gelişmiş radar sistemlerine sahip bulunan ANKA Blok B tipi İHA’lar hudut hattında uçarak bölgesel izleme ve istihbarat toplama faaliyetlerine katkı sağlayacak.