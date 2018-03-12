İBB karar almıştı! Tabelalar asıldı

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında oy birliğiyle aldığı karar neticesinde, Pendik İlçesi, Dumlupınar Mahallesinde bulunan "Kuğulu" ve "Cedid" isimli sokakların birleştirilmesiyle oluşan yol aksının tamamına “ZEYTİN DALI CADDESİ” ismi verildi.

Trafiğe açılan caddenin yeni tabelaları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Harita Müdürlüğü tarafından 3 farklı noktaya yerleştirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’de terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı’na atfen adı konulan cadde, tek şerit gidiş geliş olarak hizmet veriyor.

Ankara Caddesi ile Gözdağı Caddesi’ni birbirine bağlayan caddenin hizmete girmesiyle Dumlupınar Mahallesi’ndeki trafik akışı da rahatladı. Bölge halkı yeni açılan caddenin isminin Zeytin Dalı olarak belirlenmesinden dolayı oldukça memnun olduklarını dile getirdiler.

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