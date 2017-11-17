İbrahim Tatlıses'ten Ela Saygın'a: Sana sütyen bile bulunmaz

İbrahim Tatlıses'in genç meslektaşı Ela Saygın'ı konuk ettiği program, Türk televizyon tarihinin unutulmazları arasındaki yerini koruyor.

Usta sanatçının, "Senin gibi bir altın nerede bulunur? Sana sütyen bile bulunmaz. O ölçüleri nereden bulacağız, o tarifi nasıl yapacağız?" sözleriyle, konuğuna iltifat etmesi şaşkınlık yaratmıştı. Tatlıses'in, bu sözlerin ardından meşhur şarkısı 'Tombul Tombul'u söylemesi de dikkati çekmişti.

İkilinin bu videosu Youtube'de milyonlar tarafından izlendi.

ibrahim tatlıses

Ela Saygın