İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "İçişleri Bakanlığı olarak bizim görevimiz, vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde, herhangi bir aksiliğe veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin edebilmektir." dedi.
Bakan Soylu, Gölbaşı'ndaki Vali Galip Demirel Vilayetler Evi'nde düzenlenen "Seçim Bölge Güvenlik Toplantısı"na katıldı.
Toplantıda, İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutan Vekili Tuğamiral Bülent Olcay, bazı daire başkanları ile Aksaray, Ankara, Bartın, Bilecik, Bolu, Çankırı, Çorum, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Sivas, Tokat, Yozgat, Zonguldak il valilileri, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları yer aldı.
AA'nın aktardığına göre; toplantıda konuşan Soylu, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında alınacak güvenlik önlemlerinin istişare edileceği bölge toplantılarının ilkini bugün yaptıklarını söyledi.
Söz konusu toplantıların 11 Mayıs'ta sona ermiş olmasını planladıklarını belirten Soylu, 24 Haziran seçimleri için hukuki ve teknik olarak birtakım yeniliklerin söz konusu olduğunu ifade etti.
"TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ"
Seçimlerin halkın seçimi olduğuna işaret eden Soylu, "İçişleri Bakanlığı olarak bizim görevimiz, vatandaşımızın özgür iradesini sağlıklı bir şekilde, herhangi bir aksiliğe veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin edebilmektir. Görevimiz budur. Bu itibarla bilgimiz ve tecrübemiz ne seviyede olursa olsun, tedbiri elden bırakmamak gerektiği düşüncesiyle bu toplantıları düzenledik." diye konuştu.
Soylu, seçimlerin kampanya, oy verme günü ve sandıkların kapatılıp sayılan oyların merkezlere gönderilmesi şeklinde üç dönemden oluştuğunu anlatarak halkın özgür iradesini sandıklara yansıtabilmek durumunda olduklarını bildirdi.
Propaganda döneminin kendileri için önemli olduğunu aktaran Soylu, şöyle devam etti:
"Mitinglerden ki bu dönem ramazan ayına gelmektedir, iftar yemeklerine kadar tüm tedbirleri en üst düzeyde almak zorundayız. Biliyoruz ki seçimlerin sağlıklı gidişini engelleyebilmek ve vatandaşımıza güvensizlik ortamı tesis edebilmek için özellikle terör örgütleri birtakım girişimlerde bulunabilirler, bulunmaya çalışabilirler. Bunların tüm önlemlerini alabilmek, vatandaşımızın, siyasi partilerimizin propaganda serbestiyetini kanunlar çerçevesi içerisinde yapabilmesini temin edebilmek de elbette bizim görevimizdir."
HASSAS KİŞİ VE YERLERİN KORUNMASI
Bakanlık personeline seçim döneminde gelen tüm ihbarları dikkate almaları konusunda uyarılarda bulunan Soylu, miting ve propaganda faaliyetleri sırasında yapılacak bir güvenlik ihlalinin nelere mal olacağının izaha muhtaç olmadığını belirtti. Soylu, şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bütün bunları yaparken de bir siyasi parti, siyasi teşekkül, seçim çalışmalarının engellendiği veya zorlaştırıldığı iddiasını ortaya atmak için güvenlik tedbirlerimizi bahane etmemelidir. Yani bir taraftan güvenlik tedbirlerini almalıyız, bir taraftan da bizim güvenlik tedbirlerini almamızın nedeni siyasi partilerin, teşekküllerin, adayların rahat propaganda etme imkanını sağlamaları ve ortaya koyabilmeleridir. Seçim esnasında hassas kişilerin korunmasına özel önem vermeniz gerektiğinin altını bir kere daha çiziyorum."
Seçim büroları ve siyasi partilerin korunmasına da dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Soylu, buralara yönelik olası saldırıların can kaybı olmasa da istismar konusu yapılabildiğini dile getirdi.
Soylu, önceki günlerde İstanbul Kadıköy'de bir Ermeni kilisesine yönelik saldırı yapıldığını hatırlatarak olayın failinin yakalandığını bildirdi.
OY KULLANILAN VE TOPLAMA MERKEZLERİNDEKİ KAMERALAR
Siyasi partileri birbirine düşürmek amacıyla yapılacak kışkırtmalara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunan Soylu, şunları söyledi:
"Özellikle seçim günlerinde gerek okul etrafında gerek okullarda gerekse ana merkezlerde bulunması ve Güvenlik Acil Merkezlerimizle kameraların sürekli olarak koordinasyon içerisinde olabilmeleri önemlidir. Valiler, emniyet müdürleri ve jandarma komutanları olarak temel görevimiz, özellikle bu kameraların çalışıp çalışmadığını teker teker arkadaşlarımıza vereceğimiz talimatlarla kontrol etmektir. Olayların açığa ve aydınlığa kavuşması elbette ki yapacağımız bu tespitlerle mümkündür."
Soylu, oy verilen ve oyların toplandığı yerlerin aydınlatmasının da büyük önem taşıdığına işaret ederek elektrik dağıtım tesislerine yönelik sabotaj tehditlerine karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.
Seçim kararının açıklandığı ilk gün İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muhterem İnce'nin başkanlığında Seçim Koordinasyon Komisyonu oluşturulduğuna dikkati çeken Soylu, komisyonun seçim sonuçlanıncaya kadar gerekli gördüğü güvenlik tedbirlerini almakla görevli olduğunu ifade etti.
SURİYELİLERE OY KULLANDIRTILDIĞI ŞAİBELERİNE YÖNELİK UYARILAR
"Bir olaydır, eğer boşluk bırakırsak bir olay üzerinden bir tezvirat Allah korusun tarihe mal olabilir." diyen Soylu, şunları kaydetti:
"Hem kampanya döneminde hem de oy verme günü dikkat etmemiz gereken bir konu da elbette ki yine şaibe oluşturulmaya çalışılan Suriyeli kardeşlerimiz konusudur. Bu konuda onlara oy kullandırtacaklar gibi bir tezvirat maalesef her dönem yaşanmaktadır. Oy verme hakkına sahip olan kişiler, Anayasamızda, Seçim Kanunumuzda çok açık, seçik ve nettir. Bu tezviratlara, dedikodulara ve şaibelere de boyun eğmemek seçim güvenliği açısından bizim en önemli görevlerimizdendir. Bunlar gerçek olmasa da vatandaş arasında algı oluşturabilmek suretiyle bu işin propagandasını yapanlar ve seçim dönemini maalesef istismar edenler söz konusudur. Bu açıdan bunu tezvirata, dedikoduya döndürmek, bu konuda baskı oluşturabilmek için özellikle Türkiye'ye göç eden kardeşlerimizin yoğun olarak bulunduğu mahallelerde tedbir almak da temel görevlerimizden bir tanesidir. Çünkü bu meseleyi siz de ben de biliyoruz ki tüm istihbari çalışmalarımızdan biliyoruz ki hem iç mihraklar hem de dış mihraklar tahrik etmek için fırsat kollamaktadır."
"HER İHBARI DİKKATE ALIN"
"Her ihbarı dikkate alın" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Seçim döneminde gelen bütün mesajları, iletilen tüm ihbarları, gelebilecek tüm uyarıları valilerimiz başta olmak üzere bütün arkadaşlarımız dikkate alsınlar. Asıllı çıksın, asılsız çıksın yapmamız gereken budur. Bir olay olur Allah muhafaza Türkiye bütün seçim boyunca bu olayı tartışır. Seçim, vatandaşın, milletin, halkın seçimidir. İçişleri Bakanlığı olarak bizim görevimiz vatandaşımızın özgür iradesine sağlıklı bir şekilde herhangi bir aksiliğe veya güvenlik zafiyetine meydan vermeden sandığa yansıtabileceği ortamı temin edebilmektir" dedi.
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