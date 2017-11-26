İçişleri Bakanı Soylu: Teröristler bu kış ya açıkta kalacaklar ya donacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Şalpazarı Olağan İlçe Kongresi'ne katıldı. Burada konuşma yapan Soylu, Suriye'de ABD'nin PYD- YPG'ye verdiği silahlar ve bölgede kurulan üslerle ilgili olarak "Silahları niçin getirdiğiniz o bölgeye. Amerika'ya söylüyorum. Bu üsleri, kime karşı, neye karşı kurduğunu bize söyleyeceksin" dedi.
Bakan Soylu, terörle mücadeleye ilişkin olarak da, "Kış geldi, terör örgütleri rahatladı zannediyorlar. Sığınakları başınıza geçireceğiz. Bu kış ya açıkta kalacaklar, ya donacaklar" diye konuştu.
Bakan Soylu şunları söyledi:
Kötü komşu ev sahibi yapar. Bizi ev sahibi yapar. Bugün bütün dünyanın imrendiği insansız hava araçlarını, silahlı insansız hava araçlarını bizler üretiyoruz. Yarın bunların çok daha iyisini üreteceğiz. Eğer bugün bizim evlatlarımız, Gabar'da, Cudi'de, Bestler Dereler'de, Tunceli'de, Tendürek'te teröristlere nefes aldırmıyorsa bizim mühendis evlatlarımızın ürettikleri sayesinde, cesaretleri sayesinde ve sizin dualarınız sayesindedir.
"BU KIŞ YA AÇIKTA KAÇACAKLAR, YA DONACAKLAR"
Kış geldi, terör örgütleri rahatladı zannediyorlar. Sığınakları başınıza geçireceğiz. Bu kış ya açıkta kalacaklar, ya donacaklar. Teröristlerin ellerinde ne erzakları varsa onları almak için kahramanlarımız kış boyunca huzurumuz için büyük bir mücadele ortaya koyacaklar.
Dünyanın hiçbir ülkesi yoktur ki, hukuka uygun, Türkiye kadar terörle mücadele edebilsin. Onların Guantanamo'da neler yaptıkların biliyoruz. Biz hukuka uygun, demokrasiye uygun yapıyoruz. Bütün bunları yaparken de milletimize her an hesap veriyoruz. Türkiye bu coğrafyanın en önemli ülkelerinden birisidir.
"SİLAHI NİÇİN GETİRDİNİZ BÖLGEYE?"
Akıllarınca PKK'yı PYD'yi güçlendirmeye çalışıyorlar. Akıllarınca onlara yeni bir oyun kurmaya çalışıyorlar. 4 bin tırı aşan silahı niçin getirdiğiniz o bölgeye? Kimle savaşaksınız, ne yapacaksınız? Bu üsleri kimin için kurdunuz? Türkiye'nin üzerine oynayan Batılı güçlere buradan sesleniyorum. Tarihin tokadını yiyeceksiniz. Büyük bir hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Bu coğrafyadan büyük maliyetlerle ayrılacaksınız. Amerika'ya söylüyorum; Niçin bu üsleri, kime karşı, neye karşı kurduğunu bize söyleyeceksin.
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