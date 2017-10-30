İçişleri Bakanlığı: Son bir haftada 44 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'nca, ülke genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 19'u ölü, 12'si sağ, 13'ü teslim olmak üzere 44 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca bin 570 operasyon yapıldığını, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 256'sı terör (PKK/KCK 199, aşırı sol 15, DEAŞ 283, FETÖ/PDY 759), 3 bin 525'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 148'i düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 929 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

içişleri bakanlığı

etkisiz hale getirilen teröristler