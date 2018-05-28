Manavgat Şehitler Ormanı viraneye döndü

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2013'te açılan ve içerisinde Atatürk büstü, Seyit Onbaşı ve Şerife Bacı heykelleri, Türk bayrakları ve şehitler adına dikilmiş ağaçların bulunduğu Manavgat Şehitler Ormanı bakımsızlıktan viraneye döndü.
Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Evrenseki Mahallesi'nde dönemin Evrenseki Belediye Başkanı Recep Barut'un girişimiyle oluşturulan Manavgat Şehitler Ormanı, 30 Ağustos 2013 tarihinde hizmete açıldı. Etrafı tel örgülerle çevrilerek kapatılan yaklaşık 3 dönümlük alana kurulan Şehitler Ormanı'na Atatürk büstü konuldu. Büstün bir yanına Çanakkale Deniz Savaşları'nda top mermisini sırtında taşıyıp, düşman zırhlısını batıran Seyit Onbaşı, diğer yanına ise Kurtuluş Savaşı'nda cepheye mermi taşıyan Şerife Bacı heykeli yer aldı. Her iki yanında Türk bayraklarının olduğu kaidenin arkasındaki duvara şehitlere saygının esas olduğunun yazılı olduğu tabelalar ve kurulan Türk devletlerinin bayrakları konuldu. Şehitler Ormanı'nda dikilen her ağacın yanına yerleştirilen kütüklere ise çeşitli savaşlarda ve terörle mücadelede şehit düşen 117 Manavgatlının isimlerinin yazılı olduğu künyeler çakıldı.
ŞERİFE BACI HEYKELİ KIRILDI
Yasa değişikliği nedeniyle Evrenseki Belde Belediyesi 2014 yılında kapatılınca, Şehitler Ormanı da sahipsiz kaldı. Belediyenin mal varlığı, birimleri ve personeli Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Manavgat Belediyesi arasında paylaştırılırken, Şehitler Ormanı ise herhangi bir devre konu olmadı. Atıl vaziyette kalan ormandaki Şerife Bacı heykeli ve mermi taşıdığı kağnısında kırıklar oluşurken, kağnı devrildi. Şerife Bacı heykelinin elleri ve kağnıyı çeken öküz heykelinin başı koparak kayboldu. Şehitlere saygıyı anlatan plakalar bakımsızlıktan küf tutarak yere düştü, kaidenin yanlarındaki Türk bayrakları ve arkada sıralanmış Türk devletlerinin bayraklarının ise olmadığı görüldü. Kapısını ağaçların kapattığı ve girişinde ağaç yaprakları olan 117 Manavgatlı şehidin isminin yer aldığı ve adlarına fidan dikilen ormanda ağaçlar ve yollar bakımsızlıktan yabani otlarla kaplanırken, şehitlerin isimlerinin çakıldığı kütüklerde mantarlar oluştu.
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