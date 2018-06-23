Dünyada kamu politikalarının oluşturulması ve yürütülmesinde hem insan hem de bilimsel verilere dayalı anlayışa geçiş, Türkiye'de de kendini hissettirmeye başladı.

Amerikalı iktisatçı Richard H. Thaler'ın da davranışsal ekonomi alanındaki çalışmalarıyla geçen yıl Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülmesi, pek çok devletin de davranışsal ve deneysel yöntemleri politika süreçlerinde göz önünde bulundurmasında etkili oldu.

AA muhabirinin Ekonomi Bakanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin ilk davranışsal kamu politikaları birimi Nudge Turkey, çalışmalarını mayıs ayında Bakanlık bünyesinde kurulan "Davranışsal Kamu Politikaları ve Yeni Nesil Teknolojiler Dairesi Başkanlığı" çatısı altında sürdürecek.

Söz konusu başkanlık, uzun vadede Türkiye'de kanıta dayalı politikaları insan odaklı bir bakış açısıyla hayata geçirmeyi amaçlarken, bakanlık politikalarının oluşma sürecinde davranış bilimleri prensiplerinin kullanılması ve gelişmiş veri analizi teknikleriyle ihracatta sürdürülebilirlik ve çeşitlendirme, piyasaya kaliteli ve güvenli ürün arzı, yatırım potansiyelinin artırılması ve e-ihracatın kolay ve ulaşılır kılınması gibi hedeflere katkı sunacak.

Kamu politikasında Türkiye'ye özgü davranışsal yaklaşımları geliştirecek başkanlık, ilerleyen süreçte yapay zeka, nesnelerin interneti gibi teknolojideki son gelişmelerin de kamu politikalarına entegrasyonu üzerinde çalışacak.

OECD tarafından yayımlanan "Davranışsal İçgörüyü Kamu Politikalarına Uygulayan Kurumlar (Institutions Applying BI to Public Policy)" adlı çalışmayla bu alanda Türkiye'nin ilk ve tek resmi birimi olarak tescillenen ekip, dünyadaki davranışsal kamu politikaları birimleriyle irtibat halinde olacak ve bu alandaki bilgi paylaşımını devam ettirecek.

- Dış ticarete uygulandı

Dünyada eğitimden sağlığa, enerjiden çevreye birçok alanda davranışsal kamu politikaları uygulanırken, ekibin çalışmaları dış ticaret alanında da yoğunlaştı.

Davranışsal Kamu Politikaları Projesi kapsamında başlatılan çalışmalar, ihracatta devlet yardımlarına başvuru oranının artırılması ve bu yardımlara başvuru sürecinin kısaltılması hedefleriyle şekillendi.

Proje kapsamında yapılan anketler ve deneyler sonucunda ortaya çıkan sorunların çözümüne yönelik araçlar da geliştirildi. Bu kapsamda, ihracat desteklerine ilişkin mevzuatın kolay anlaşılması ve evraklara erişimde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için "www.kolaydestek.gov.tr" sitesi hizmete sunulurken, devlet desteklerine başvuru sürecinde yaşanan bürokratik sıkıntıların azaltılması için de Devlet Destekleri Takip Sistemi oluşturuldu.

İhracatçılara sağlanan devlet desteklerinin anlatıldığı ve evraklara erişimi kolaylaştıran "www.kolaydestek.gov.tr" sitesi, hizmete girdiği ilk ayda tıklanma sayısı 21 bini aşarak yoğun ilgi gördü.