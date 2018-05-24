Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu, IKBY'de 30 Eylül tarihinde yapılacak milletvekili seçimleri için elektronik sistemin kullanılmaması kararı aldı.

Seçim Komisyonu Sözcüsü Şivan Zırar, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, "Seçimlerde oy vermek ve daha sonra sonuçların açıklanması için hiçbir suretle elektronik sistem kullanılmayacak." ifadelerini kullandı.

"SEÇİM SONUÇLARI ELEL SAYILACAK"

Zırar, seçim sonuçlarının eskisi gibi yine tek tek elle sayılacağını dile getirerek bu kararın, oy çokluğuyla komisyon üyeleri tarafından alındığını söyledi.

Irak'ta 12 Mayıs tarihinde yapılan genel seçimlerde ülke tarihinde ilk defa elektronik sistem kullanılmıştı. Süleymaniye ve Kerkük'teki birçok siyasi parti, elektronik sisteme hile karıştırılıp oylarının çalındığını iddia etmişti.

IKBY'de, 30 Eylül tarihinde yapılacak milletvekili seçimleri Erbil, Süleymaniye ve Duhok vilayetlerini kapsıyor.

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