Konuşmaya gitti canından oldu

İKİNCİ KEZ PARA İSTEYİNCE...



İddiaya göre yaralama ve çeşitli suçlardan poliste kaydı bulunan Harun S., Eyüpsultan'da bazı esnaftan haraç almaya başladı. Bir restoranda vale olarak çalışan İsmet Çakmak da bir süre önce kendisinden haraç isteyen Harun S.'ye para verdi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, bir süre sonra Harun S., genç valeden tekrar para istedi ve işyerinden ayrıldı. İlerleyen saatlerde Çakmak, yanına aldığı bir arkadaşıyla bir daha kendisinden para istememesi için Harun S. ile konuşmak üzere evinin olduğu sokağa doğru gitti. İki arkadaş evinde olmadığını öğrendiği Harun S.'yi beklemeye başladı.

‘KARDEŞLERİM GELMİŞ'



Bir süre sonra Harun S., elinde poşetlerle sokakta göründü. Çakmak ve arkadaşı, konuşmak için Harun S.'ye yaklaştı. Bu sırada "Ooo kardeşlerim gelmiş" diyen Harun S., elindeki poşetleri yere koyar koymaz iki arkadaşa bıçakla saldırdı. Harun S.'nin poşetlerle birlikte elinde tuttuğu bıçakla saldırdığı İsmet Çakmak hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı. Olayın ardından harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan Harun S. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.