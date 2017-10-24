İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk kez meclisteler!

Federal Meclis'in ilk oturumunda Meclis Başkanı ve altı yardımcısı seçilecek. Meclis Başkanlığına Maliye Bakanı Wolfgang Schäuble'nin seçilmesine kesin gözüyle bakılırken, Şansölye Angela Merkel'in de Schäuble'nin bu görevi alarak dönem temsilcisi olmasını istediği iddia ediliyor.



DHA'nın haberine göre, ilk oturumda seçimlerde yüzde 12 oy alan aşırı sağ görüşlü Alternative für Deutschland (AfD) partisinin meclis başkan yardımcılığı için sunduğu aday, AfD dışındaki tüm partilerin oylarıyla reddedildi.



AfD her partiden seçilecek meclis başkan yardımcılığına aday olarak 75 yaşındaki Albrect Glaser'i aday göstermişti. Glaser, İslam hakkında tartışmalı yorumlar yapmış ve İslamın bir dinden ziyade politik bir ideoloji olduğunu söylemişti.

Ayrıca AfD'nin önde gelen yöneticileri Almanya'da hep çok hassas bir konu olan Yahudi soykırımı konusunda da tepki çeken açıklamalar yapıyor.



Almanya'daki Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster Juedische Allgemeine ile yaptığı bir röportajda, "Şu anda Federal Meclis'te Nazi geçmişini gizlemek isteyen, Müslümanları ve sığınmacıları hedef alan insanlar olduğunu bilmek çok üzücü ve rahatsız edici" dedi.



Federal Meclis'in açılışı öncesinde ise Berlin'deki parlamento binası önünde binlerce insan, "AfD'yi durdurun" yazılı pankartlarla gösteri yapmıştı. Almanya'da bu dönem Federal Meclis oturumlarının sıcak tartışmalara sahne olması bekleniyor.

İkinci Dünya Savaşı

almanya

Federal Meclis

afd

angela merkel

Albrect Glaser