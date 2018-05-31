Öğretmenlerin, 2018 yılı il içi atama sonuçları için heyecanlı bekleyişi devam ediyor. 22-25 Mayıs'ta başvurusu alınan il içi atama sonuçlarının 30 Mayıs'a kadar sonuçlandırılacağı açıklanmıştı. Fakat bazı iller açıklanırken, bazı iller ise açıklanmadı. Peki, il içi atama sonuçları açıklanan iller hangileri? 2018 öğretmenlerin il içi atama sonuçları neden açıklanmadı? İşte 2018 il içi atama sonuçları ile ilgili tüm detaylar...
ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NEDEN AÇIKLANMADI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları 22-25 Mayıs'ta alındı. İsteğe bağlı başvurularını yapan öğretmenlerin başvuru sonuçlarının 30 Mayıs'a kadar sonuçlanacağı duyurulmuştu. Fakat bazı illerin açıklanmaması öğretmenlerin akıllara "il içi atama sonuçları neden açıklanmadı" sorusunu getirdi. Ancak, MEB tarafından il içi atama sonuçlarının neden açıklanmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Konu ile ilgili açıklama geldiği zaman haberimizin içeriğinde yer alacaktır.
2018 İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANAN İLLER
Açıklanan iller belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacaktır.
BAYBURT İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
EDİRNE İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
HATAY İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
MUĞLA İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
KÜTAHYA İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI İNHA LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
İL İÇİ ATAMA İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
EN AZ 3 YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ
Bakanlıktan yapılan duyuruda, özetle şu bilgilere de yer verildi:
-Zorunlu çalışma yükümlülüğü olmayan, bunu tamamlayan, zorunlu çalışma yükümlüsü olanlar veya muaf tutulan öğretmenler ile sağlık ve eş durumu mazereti sebebiyle zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenecek öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.
KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLECEK?
- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında adaylık dahil 3 yıl görev yapanlar; 4, 5 ve 6’ncı hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan, bulundukları eğitim kurumunda 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar; 1, 2 ve 3 üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında görev yapanlardan başvuruların son günü itibarıyla adaylığı kaldırılanlar 3 yıllık çalışma süresi şartı aranmadan, istemeleri halinde, il içinde zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen eğitim kurumlarına yer değiştirme isteği yapabilecek.
- Zorunlu çalışma yükümlüsü öğretmenlerden 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlüğünü tamamlayacak olanlar istemeleri halinde il içinde 1, 2 ve 3’üncü hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarına yer değişikliği için başvurabilecek.
NORM KADRO FAZLASI OLANLAR
- Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde olabilecek.
- Bakanlık veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görevlendirilen öğretmenler, görevlendirmeleri sona erdirilmedikçe yer değiştirme isteğinde bulunamayacak. Ama kadrolarının bulunduğu eğitim kurumuna dönen öğretmenlerden kadrolarının olduğu eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içi yer değişikliği isteği yapabilecek.
- İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler aynı atama dönemimde, atamalarının yapıldığı tarihten sonra oluşan mazeret durumları hariç ayrıldıkları ilçeye mazerete bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunamayacak. İller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusu yapamayacak. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan iller arası yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.
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