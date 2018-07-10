Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kapsamında ilaç fiyatlarına da düzenleme getirildi.

AA'nın haberine göre; ilaç fiyatlarının tespitine ilişkin usul ve esaslar, Bakanlığın teklifi üzerine Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

İlaçla ilgili son dönem gelişmeleri arasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın akciğer kanseri başta olmak üzere birçok hastalığın tedavisinde kullanılan 18 adet ilacı geri ödeme listesine alması yer alıyor.

Geri Ödemeye alınan ilaçların bazıları ve kullanım alanları ise şöyleydi:

● VERXANT: Aktif ankilozan spondilit, plak psoriasis, aktif psoriatik artrit (cilt ve eklem romatizmal hastalıkları)

● XALKORİ: Akciğer kanseri

● TAGRİSSO: Akciğer kanseri

● ALECENSA: Akciğer kanseri

● ZYKADIA: Akciğer kanseri

● IRESSA: Akciğer kanseri

● SOLIRIS: Atipik Hemolitik Üremik Sendrom (aHÜS) ( kan hücreleri ve böbrek hücreleri hasarı hastalığı) ve Paroksimal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) kan hücrelerinin parçalarak idrarla atılması

● OCREVUS: Multipl Skleroz ( beyin ve omurilikte beyaz leke hastalığı)

● NUVIGIL: Narkolepsi ( gündüz aşırı uyku hali) ve obstrüktif uyku apnesi ( gece nefes durması hali)

● DOPADEX: Parkinson hastalığı