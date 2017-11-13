İlaca 27 milyar TL harcadık

Bu yıl 50’nci yılını kutlayan Türk Hematoloji Derneği’nce düzenlenen 43’üncü Ulusal Hematoloji Kongresi Antalya’da gerçekleşti. Etkinlikte derneğin, kan hastalıkları konusunda Avrupa ve Türkiye’ye dair paylaştığı veriler dikkat çekti. Buna göre; Avrupa’da 80 milyon kişi kan hastalıklarının pençesinde. Bu hastalığın AB’ye maliyeti ise 23 milyar Euro’yu buluyor. Hematolojik kanserler ise diğer kanserlere göre toplumda daha az görülüyor ancak hemotolojik kanserlerin tedavi maliyeti iki kat daha fazla.

Öte yandan Türkiye’de her yıl 1500-2000 kişiye lösemi tanısı konuyor. Toplam sağlık harcamalarının 2017 içinde 75 milyar TL olması bekleniyor. SGK verilerine göre, ilaç harcamalarının toplam sağlık bütçesinden aldığı pay son 10 yıl içinde yüzde 45’lerden yüzde 30’lara kadar inmiş durumda. Bu oran aynı zamanda yüzde 28’lik AB oranına yaklaştı. 2017 yılında Türkiye’de ilaca harcanan para ise 27 milyar TL’yi buldu.

TANI VE TEDAVİ TEŞHİSİ

Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre; kongrede konuşan ABD’deki Mayo Clinic’te kemik iliği üzerine çalışan Dr. Shahrukh Hashmi, yapay zekâ yazılımları ile çalışan bilgisayar programları sayesinde, yakın gelecekte hastalığa ilişkin tanı ve tedavi önerisi alınabileceğini söyledi. Aralarında löseminin de bulunduğu kan hastalıklarında kullanılmaya başlanan yapay zekâ ile hastanın şansı ve hastalığın seyrinin de tespit edilebildiğini belirten Dr. Hashmi, “Birkaç on yıl içerisinde patoloji ve uzmanlık alanlarında hekimlerin yerini yapay zekâ alacak. İleride cep telefonlarına indirilebilir bir aplikasyon olacak. Bir lösemi tanısı için yapay zekâ programları biyopsi materyallerini okuyabilecek. Bir pataloğun ömrünü vererek öğrendiği hastanın verileri, genetik mutasyon bilgilerini bu programlara dahil etmek mümkün” dedi.

Ulusal Hematoloji Kongresi

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Dr. Shahrukh Hashmi

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TÜRK Hematoloji Derneği